顏慧欣疑遭霸凌案 藍：通報平台糊弄大眾？

日本首相高市早苗3月19日訪問美國華盛頓特區，與美國總統川普有約，於白宮舉行美日領袖峰會。高市早苗原本掐準了時機，趕在川普出訪北京之前見面，沒想到川普政府因美國正在伊朗進行中的軍事行動，確定推遲原訂3月底訪問中國的行程。有日本記者就在白宮記者室私下說，「簡直是從最好的時間點，變成最糟糕的時間點！」，「原本該是討論台灣和中國的最好時機，真是萬萬想不到。」 而不只是日本動作積極，據了解，我國駐美代表處近期也展開密集的情蒐，希望能預先掌握川普訪問北京時，所可能提出的討論議題……

2026-03-31 08:00