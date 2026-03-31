陽光行動／難以監管 國安採購限制性招標惹議

行政院公共工程委員會預告政府採購法大翻修，共修五十二條，為廿六年以來最大幅度，因刪除須三家廠商投標限制等條款引發爭議，月初急踩煞車暫緩修法，但立委、專家再質疑，草案新增涉及國家安全或機密採購，經上級機關核准，可採限制性招標或選擇性招標，是否大開方便之門、量身定做？令人憂心恐重演馬桶商、裝修業者標軍火的離譜情事。

官方：避免機密項目洩漏

工程會強調，考量機關辦理涉及國家安全或機密採購，有直接接洽特定廠商辦理必要性，如透過公告招標程序，恐影響國家安全或洩漏應保密資訊，為避免機關浮濫認定，修法也明定「應經上級機關核准」才能使用該規定。國防部表示，辦理採購案都會依實際需要及採購法令規範，合理訂定招標文件，也有監督機制，杜絕弊端。

國民黨立委賴士葆質疑，現在有太多聲音提到，賴總統提出一點二五兆元軍購案中，有三千多億元要在國內採購，所以工程會修採購法大幅放寬廠商資格，上級機關可自行認定為國安機密就給予限制性或選擇性招標，「假借國安之名，行圖利綠友友企業之實」，猶如馬桶商、裝修業者標軍火案的翻版。

藍委：恐以國安為名圖利

國民黨立委羅智強表示，小吃店搖身成為生醫公司進口快篩、資本額僅五十萬元的一人公司「超思」拿下巨額進口雞蛋採購案、「裝修公司」得標國防部五點九億元炸彈採購案，政府採購弊案層出不窮，若再新設「國安與機密採購」之限制性招標，恐讓有心人士更有機會以國安與機密名義，吃下政府的獨門生意，大開官商勾結的方便之門。他也質疑，黑熊學院藉由推廣民防教育已成「接案天才」，這項修法也不免讓人懷疑，是否為黑熊學院量身打造，助其更無往不利？行政院需審慎評估工程會所提修法版本。

台南福麥國際室內裝修公司承攬國防部五點九億元炸藥採購案。圖／聯合報系資料照片

白營：不顧專業成漏洞

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，國安採購用選擇性、限制性招標簡直是大開方便之門，想要誰來標就誰得標，不管履約及專業能力，勢必會成為漏洞。民眾黨團立場是尊重國防、國安採購專業，但若變成百工百業皆可得標，甚至獨厚「綠友友」企業，則會令人擔憂。

黑熊學院前理事長、民進黨立委沈伯洋指出，他還在黑熊、未當政治人物時，只申請過新台幣五萬元，以及幫忙辦了一場國際論壇，這也是唯二跟政府有關的東西，「所以羅智強對於接案跟天才這兩個字是不是都有很深的問題？如果這就叫接案天才，那羅應該是造謠神童。」如果羅想要了解接案天才，應該問救國團才對，幾百萬幾千萬的在接，還被國民黨修法拿回去，這種公然不顧轉型正義的作法，才叫做天才。

綠委：行政機關擬把關

民進黨立委林淑芬認為，法條文字沒有太大異議，真正隱憂在於執行面如何把關，徒法不足以自行，即便法律訂好，若執行法律者出奧步也沒辦法，比如曾出現裝潢公司標到火藥標案，就讓外界有質疑空間，母法不可能規範到所有細節，因此相關執行程序、應遵守哪些規範，都要授權行政機關制定，研擬把關機制。