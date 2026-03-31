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接見美國訪問團 賴清德總統：國防預算不能打折

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
賴清德總統（右）接見美聯邦參院外交委員會跨黨派訪問團。總統府／提供
賴清德總統（右）接見美聯邦參院外交委員會跨黨派訪問團。總統府／提供

政府推動八年400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算案，賴清德總統昨（30）日表示，該案納入對本土國防產業投資，並整合台美在AI及國防產業上各項合作，為協助國內產業及經濟加速轉型升級的核心計畫，國防與經濟相輔相成，特別預算不能夠打折，也不能夠再等待。

賴總統昨日接見美聯邦參院外交委員會跨黨派訪問團。他致詞表示，感謝美國政府行政及立法部門，跨黨派持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台軍售，深化台美合作，給予台灣堅定不移的長期支持。

他重申，為展現自我防衛決心，台灣正有系統地增加國防支出。2026年國防預算按北約標準，將超過國內生產毛額（GDP）3%，預計2030年達到GDP的5%。

有關國防特別預算案，他說，主要目標是建構「台灣之盾」，也就是分層防禦、完善的飛彈系統，將AI導入國防體系，以及發展本土國防產業，推動國防自主。這項特別預算，是國防部經過充分的評估和規劃，並和美國討論軍購內容。

賴總統說，正在立法院審議中的國防特別預算條例，是禁得起嚴格檢驗，也獲得超過六成國內民意支持，但因政治因素，導致立法院審議時程延宕，值此重要時刻，他呼籲立法院跨黨派支持政府完整的國防特別預算規劃。

國防支出 美國 國防部

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