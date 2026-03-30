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【重磅快評】蝦仁飯換海馬士 「賴習會」成「賴不會」

聯合報／ 主筆室
賴總統就職前曾被詢及，若有一天能和大陸國家主席習近平吃飯，會吃什麼？賴總統說台南蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶。（本報資料照片）
賴總統就職前曾被詢及，若有一天能和大陸國家主席習近平吃飯，會吃什麼？賴總統說台南蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶。（本報資料照片）

「如果真的有那一天，有機會跟習近平吃飯，而且又有機會來到台灣，我希望就像歡迎好朋友來到台灣，我會提供待客套餐，就是台南知名的蝦仁飯再加一杯全糖珍珠奶茶。」這段賴總統隔空邀約習主席共進晚餐的台詞令人印象深刻，但昔日的「蝦仁飯加珍珠奶茶」，如今幾乎全被「海馬士火箭、自走砲」等軍事名詞所取代，兩岸關係也從對話走向對抗。

事實上，賴清德並非只提過一次「賴習會」，他還曾多次表示，在對等、尊嚴且沒有政治前提的情況下，願意與中國大陸交流；賴總統甚至曾拋出「兩岸併購說」，連綠營支持者都跳腳。

不論是賴習會或習訪台，賴總統當然知道成行機會近乎於零，所以他是用半開玩笑的口吻邀約，至少台南珍奶一定比美國飛彈來得友善，兩岸也不會從備戰到開戰。賴總統曾努力嘗試傳遞訊號：兩岸不該只有對抗，還應保留對話交流的可能。

不過，選前「賴習會」，選後「賴不會」，幾乎成為當前兩岸關係的冰凍寫照。2024年總統大選彷彿一道分水嶺，兩岸氛圍從此急轉直下，「賴習會」已從象徵性的政治想像，變成幾乎不再提起的綠色禁區，「抗中保台」成為民進黨基本國策，兩岸劍拔弩張，陸委會發出的訊息，對岸「已讀不回、不得不回」，兩岸陷入失聯狀態。

當在野陣營有人嘗試與對岸接觸，不論是「雙城論壇」或「鄭習會」，都會引來綠衛兵鋪天蓋地的批判與唱衰。國民黨主席鄭麗文今天引用舞台劇「暗戀桃花源」的台詞說，「上海這麼大，我們兩個能相遇，但沒想到台北卻把我們給難倒了」。她願意跨越台灣海峽赴陸，也是希望向國際傳達和平的重要訊息，「我與賴清德總統在台北咫尺之遙，卻無法見面、對話，違背了台灣人期待，我們要這樣內耗下去嗎？」

對於鄭麗文的大哉問，總統府發言人郭雅慧卻反控，在立法院仍不願審查總預算及國防特別條例預算的此時此刻，國人應該更期待鄭麗文進一步說明，為什麼在此狀況下積極到中國大陸進行見面？民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄也諷刺說，若在此刻選擇「投向中國懷抱」，與美方形成對幹態勢，恐連國民黨內部都會感受到極大壓力。

當「賴習會」只是口號、「鄭習會」變成箭靶，兩岸雙標的核心問題已然浮現，如果賴總統選前可以用蝦仁飯邀請對岸領導人，為何選後連間接交流都被視為投共？民進黨究竟是不允許國民黨去交流，還是根本已經反對任何交流？

當一杯珍珠奶茶都無法再被端上談判桌，兩岸剩下的，恐怕只剩更冰冷的選項。

兩岸關係 賴總統 郭雅慧 海馬士火箭 鄭麗文

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