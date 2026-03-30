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全糖總統款待！贈「台灣專屬甜」迎美聯邦參院跨黨派訪團

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統於總統府接見美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。總統府／提供
賴清德總統於總統府接見美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。總統府／提供

美國聯邦參院外委會民主黨首席議員夏欣、共和黨參議員匡希恆率跨黨派訪團30日清晨抵台，隨後訪團一行前往總統府晉見賴清德總統，並於會後在總統府敞廳發表談話。訪團下午則接續前往中科院，關心台灣國防自主成果。

據了解，賴總統特別準備台灣水果禮盒、超人氣牛軋餅，以及巧克力酥片等作為伴手禮，以「台灣專屬甜」表達對訪團遠道而來的熱烈歡迎。

去年美國聯邦參議院軍委會主席維克（Roger Wicker）、費雪（Deb Fischer）率團訪台，賴總統就曾送上台灣道地小吃鹽酥雞與珍珠奶茶作為宵夜。此次賴總統貼心準備台灣當季水果與特色甜食、隨附溫馨小卡，直送訪團下榻飯店，以具體行動熱烈歡迎「親愛的自由與民主之友」來到台灣。

卡片寫道：「歡迎來到台灣！我們非常高興能在此接待各位，希望台灣美麗的春色能為您的旅程增色。請品嚐這些在地小點，以表達我們誠摯的款待之意。衷心祝願各位此次訪問成果豐碩且令人難忘，並充滿具意義的交流與深刻的印象。」

此次全糖總統以「台灣特有甜」歡迎訪團，不難看出賴總統對台灣在地小吃、甜食的情有獨鍾，其「口袋名單」更是如數家珍，正是希望透過台灣美好的春色景致與道地甜食為旅程增色，讓訪團感到賓至如歸，充分感受到台灣人的熱情與溫暖。

賴總統在社群平台Threads寫到，今天為美國聯邦參議院的跨黨派訪賓，準備了當季的水果，還有超人氣的牛軋餅跟巧克力酥片，希望讓遠道而來的好朋友，品嘗專屬台灣的甜蜜。

賴總統表示，這次來訪的四位參議員，都長期關注印太區域安全，支持台灣更是不遺餘力；也常常在美國國會透過實際行動，大力支持和台灣有關的各項法案。

賴總統重申，「唯有實力才能帶來和平」。政府推動國防特別預算，就是要加速建構「台灣之盾」、發展不對稱戰力。這項預算不能打折，也不能再等待，期盼立法院能不分黨派一起支持，向國際社會展現台灣自我防衛的決心。

賴清德總統準備了當季的水果，還有超人氣牛軋餅跟巧克力酥片迎賓。圖／賴清德Threads
賴清德總統準備了當季的水果，還有超人氣牛軋餅跟巧克力酥片迎賓。圖／賴清德Threads

賴總統 珍珠奶茶 國防自主

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