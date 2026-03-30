全糖總統款待！贈「台灣專屬甜」迎美聯邦參院跨黨派訪團

美國聯邦參院外委會民主黨首席議員夏欣、共和黨參議員匡希恆率跨黨派訪團30日清晨抵台，隨後訪團一行前往總統府晉見賴清德總統，並於會後在總統府敞廳發表談話。訪團下午則接續前往中科院，關心台灣國防自主成果。

據了解，賴總統特別準備台灣水果禮盒、超人氣牛軋餅，以及巧克力酥片等作為伴手禮，以「台灣專屬甜」表達對訪團遠道而來的熱烈歡迎。

去年美國聯邦參議院軍委會主席維克（Roger Wicker）、費雪（Deb Fischer）率團訪台，賴總統就曾送上台灣道地小吃鹽酥雞與珍珠奶茶作為宵夜。此次賴總統貼心準備台灣當季水果與特色甜食、隨附溫馨小卡，直送訪團下榻飯店，以具體行動熱烈歡迎「親愛的自由與民主之友」來到台灣。

卡片寫道：「歡迎來到台灣！我們非常高興能在此接待各位，希望台灣美麗的春色能為您的旅程增色。請品嚐這些在地小點，以表達我們誠摯的款待之意。衷心祝願各位此次訪問成果豐碩且令人難忘，並充滿具意義的交流與深刻的印象。」

此次全糖總統以「台灣特有甜」歡迎訪團，不難看出賴總統對台灣在地小吃、甜食的情有獨鍾，其「口袋名單」更是如數家珍，正是希望透過台灣美好的春色景致與道地甜食為旅程增色，讓訪團感到賓至如歸，充分感受到台灣人的熱情與溫暖。

賴總統在社群平台Threads寫到，今天為美國聯邦參議院的跨黨派訪賓，準備了當季的水果，還有超人氣的牛軋餅跟巧克力酥片，希望讓遠道而來的好朋友，品嘗專屬台灣的甜蜜。

賴總統表示，這次來訪的四位參議員，都長期關注印太區域安全，支持台灣更是不遺餘力；也常常在美國國會透過實際行動，大力支持和台灣有關的各項法案。

賴總統重申，「唯有實力才能帶來和平」。政府推動國防特別預算，就是要加速建構「台灣之盾」、發展不對稱戰力。這項預算不能打折，也不能再等待，期盼立法院能不分黨派一起支持，向國際社會展現台灣自我防衛的決心。