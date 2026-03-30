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林佳龍午宴美國參議員團 盼強化安全合作維護和平

中央社／ 台北30日電
外交部長林佳龍30日午宴美國參議院跨黨派訪團，並與訪團成員合影。（外交部提供）中央社
外交部長林佳龍30日午宴美國參議院跨黨派訪團，並與訪團成員合影。（外交部提供）中央社

外交部表示，部長林佳龍今天午宴美國參議院跨黨派訪團，期盼與美方強化安全合作，共同維護和平。美國聯邦參議院外委會民主黨首席議員夏亨強調台美多面向夥伴關係，以及台美關係獲得美國跨黨派支持。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍午間在外交部設宴歡迎美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen，另譯：夏欣）、共和黨參議員匡希恆（John Curtis）、聯邦參議院「台灣連線」共同主席提里斯（Thom Tillis，另譯：堤里斯）及聯邦參議員羅森（Jacky Rosen，另譯：羅珊）一行，感謝美國國會跨黨派長期以來對台灣的堅定支持。

林佳龍致詞時表示，感謝議員提出多項友台議案及決議案，強化台灣安全及韌性，以及重申美國基於「台灣關係法」及「六項保證」的對台政策。台灣盼與美方持續強化在第一島鏈的安全合作，提升整體嚇阻力量，共同維護區域的和平與穩定。

林佳龍提到，也期盼組成「台美聯合艦隊」促進雙向投資，深化經貿夥伴關係，並籲請訪團持續支持推動解決台美雙重課稅問題。

夏亨致詞時強調，美國跨黨派對美台關係的強勁支持，以及美台涵蓋安全及經貿等多面向的夥伴關係。匡希恆也特別以國語問候在座賓客，並分享過往在台灣生活的趣事，盛讚台灣經濟繁榮及民主蓬勃發展。

外交部表示，匡希恆曾於2022年擔任聯邦眾議員期間訪台，此次為其就任聯邦參議員後首度來訪，其他3位參議員均為首次訪台。訪團成員皆為台灣的堅定友人，長期在國會透過法案、決議案及聯名函等方式，展現對台灣的堅定支持。

林佳龍 外交部 美國

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