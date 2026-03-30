接見泰國僑領 卓榮泰：落實13項戰略產業與世界友好

行政院長卓榮泰今天接見泰國僑領時表示，台灣推動13項重要國家戰略產業，除五大信賴產業，將強化矽光子、量子、人工智慧、運動產業、生技醫療等產業；國家正處快速成長階段，須與全世界做好朋友。

卓榮泰下午接見「泰國台泰國會議員友好協會顧問團」時表示，泰國是南向國家中的夥伴，無論在僑務、商務、外交方面都至關重要，兩國在天災時展現互助能力。感謝僑界促成更多交流，在國家經濟發展策略中，台灣需要與南向國家保持友好關係。

提及全球供應鏈、民主供應鏈重組，卓榮泰強調，台灣不會把力量放在單一國家或地區，也希望在南向國家依照各地優勢，讓台灣產業在當地進行更多合作。

卓榮泰指出，總統賴清德提出五大信賴產業，並將蔡前總統擘劃的5+2產業創新計畫融會貫通，現在有13項重要國家戰略產業，加進兩項台灣占領先地位的矽光子、量子，強化台灣的高速運算跟算力中心。

卓榮泰接著說明AI機器人跟無人載具，尤其無人載具在戰時、災害發生時可發揮安定社會作用；並持續發展生技醫療技術以及落實亞洲資產管理中心，管理國內高資產能力以及吸引海外資金來台投資，包括高科技、基礎建設，甚至長照事業，並與150項地方基礎建設同步展開。

卓榮泰表示，文創跟運動產業息息相關，台灣在各項體育競賽表現亮眼，將加大人才訓練以及退役選手發展，並納進運動科技形成新的運動產業。最後則是讓台灣形成沒有煙囪、沒有污染，跟世界做朋友的觀光產業。

卓榮泰解釋，總統已要求就此13項逐步設定計畫和期程，編定預算。將來13項產業當中，將個別提出明星產業來全力推動。國家正處快速成長的階段，希望在海外各地的台商、僑民都可以成為重要的力量。

卓榮泰提到，泰國跟台灣的經貿關係至關重要，2025年雙邊貿易達到193.73億美元，較前一年增加7.31％。目前正有計畫、有目標地展開雙方合作，而僑委會則扮演橋梁、配合機制，把影響力從泰國到台灣連接在一起。

「泰國台泰國會議員友好協會顧問團」特別送上「迦樓羅」（Garuda）神像給卓榮泰，卓榮泰則打趣地說，可以回禮媽祖像。