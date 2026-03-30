【即時短評】國民黨須直面路線矛盾盡速完成整合

「鄭習會」官宣敲定，是不是「大加分」還不曉得，國民黨近來的紛擾卻不是偶發，而是積累已久的結構性問題一次爆發。檯面下親美與親中的暗中較勁傳聞不絕，看似路線之爭，實則是權力與現實的拉扯；表面是理念衝突，骨子裡卻是誰也說服不了誰，誰也壓不住誰。

一個政黨若連自己要往哪裡走都說不清楚講不明白，又如何說服選民把台灣的未來交到它手上？

有人主張貼近美方，在軍購與安全政策上與國際接軌，理由很簡單，這是現實，也是多數民意所在；也有人堅持應打開兩岸通道，甚至寄望高層會面，認為唯有降低敵意，台灣才有喘息空間。兩邊各有道理，卻缺乏交集。於是，對外講話各自表述，誰也不願退讓半步。這不是意見多元，而是靈魂分裂。

更耐人尋味的是，當黨中央高談兩岸大局、「鄭習會」定案之際，地方提名卻亂成一團；該協調的沒協調，該整合的沒整合，派系各自盤算，基層怨聲載道。於是出現一種反差：一邊想著如何與對岸領導人會面，一邊卻連自家候選人都擺不平。這樣的政黨要談「大局」，未免太過奢侈。

選舉壓力，則讓所有矛盾提前攤牌。2026不只是地方選舉，更是2028的前哨戰；但在尚未整隊之前就急著上場，結果往往不是搶得先機，而是自亂陣腳。有人為了選票調整立場，有人為了路線堅持到底，看似「各自努力」，實則彼此牽制；選民看到的不是必勝的決心，只有團結和諧假象背後的機關算盡與高來高去。

藍白合作亦然，一個連內部都無法整合的政黨，又如何與他人談合作？今天談得攏，明天是否翻盤？連自己人都說不準，外界又怎會放心？合作若建立在不穩定之上，最後往往只剩各自盤算，奢言真正的互信。

說穿了，國民黨的問題不在親美或親中，而在於始終不願正面回答一個問題：國民黨究竟要代表什麼？是安全優先，還是和解優先？是現實考量，還是歷史情感？若始終逃避面對、無法提出一套能說服社會的整體論述，黨內各方鬥爭也只能是不斷內部消耗。面對路線問題若只會繼續拖延，縱使「明日之星們」有再多的盤算，也不會產生救世主。

時間並不站在國民黨這一邊，若無法直面路線矛盾、在關鍵時刻作出選擇並完成整合，最終勢必在內耗中消亡。屆時，所謂的親美或親中之爭都將變得無關緊要，因為國民黨的本身和存在與否，已沒有任何政治意義。