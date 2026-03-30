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賴總統接見傑青獎得獎代表 盼為台灣累積更多美好能量

中央社／ 台北30日電
賴清德總統（圖）30日上午在總統府接見「第32屆全國大專院校傑出服務性社團暨社團領袖傑青獎」得獎代表、指導老師及國際傑人會中華民國總會重要幹部，並致詞恭喜得獎人。中央社
賴清德總統（圖）30日上午在總統府接見「第32屆全國大專院校傑出服務性社團暨社團領袖傑青獎」得獎代表、指導老師及國際傑人會中華民國總會重要幹部，並致詞恭喜得獎人。中央社

賴清德總統今天接見「第32屆全國大專院校傑出服務性社團暨社團領袖傑青獎」得獎代表，他肯定青年志工以專業助人，展現強大的生命力與正能量。總統強調，政府將持續推動「青年百億海外圓夢基金計畫」及「圓夢助力方案」，盼透過協助年輕人追求夢想，讓國家更進步、更壯大。

賴總統致詞表示，每年傑青獎得主都是「勇於實現自我、樂於服務」的典範，讓社會大眾更加了解大專校院服務性社團的重要性，以及對社會的貢獻。對於大家長期投入服務的努力與付出，總統表達誠摯感謝。

賴總統強調，投資青年的未來，就是投資國家的未來。去年12月政府完成「青年基本法」的立法工作，接下來，政府將以這部法律為基礎，為青年建構更全面的支持體系，確保所有年輕人，在教育、就業、居住等各個階段，都能夠走得更順利，並有更多空間能夠實現自己的理想。此外，政府會持續落實高中職全面免學費，並補助私立大專校院學生學雜費，以促進教育平權、減輕學生負擔。

總統指出，政府也將繼續推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，今年起增加更多圓夢的機會，包括透過多元甄選，鼓勵青年前往國際組織、科研單位或NGO見習。此外，也將進一步提供「圓夢助力方案」，以培訓代替審查，希望讓人人都擁有追夢的可能，個案最高補助可達到新台幣200萬元，希望踴躍參加，一圓夢想。

總統也談到，年輕人無論是就學、就業或成家的租屋需求，政府每年編列300億元提供租金補貼；想要創業，國家也提供完整的創業體系；在購屋方面，則透過新青安貸款協助年輕人圓夢。賴總統強調，政府會跟年輕人站在一起，讓年輕人持續打拚、追求夢想，透過夢想的追求，讓國家能夠更往前、更進步、更壯大。

賴清德 青安貸款 租金補貼 服務性社團

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