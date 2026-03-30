民進黨2026年外交培力營聚焦台美經貿與國防 申請資格曝光

民進黨今天表示，2026年「外交培力營」將於7月10日至20日舉辦，今年預計以台美經貿與國安國防作為重點議題，帶領青年政治工作者前往美國華府，展開第一線外交實務的交流與學習，預計招募10位民進黨18歲至40歲政治工作者，報名即日起至4月19日，歡迎踴躍報名。

民進黨上午舉行「2026民進黨新生代外交培力營」宣傳記者會，秘書長徐國勇、立委陳冠廷、民進黨國際部主任陳文昊、民進黨青年部副主任吳奕柔、民進黨發言人吳崢與會。

徐國勇指出，外交培力營鼓勵青年從腳下的根源出發，認同台灣的價值，不受任何外在威脅干涉；近年台美合作緊密，本次營隊不只是帶黨籍青年走向世界，更是讓青年們重視民主自由的可貴。

立法院外交國防委員會召委陳冠廷表示，民進黨鼓勵青年代表台灣走向國際，與世界對話，持續為台灣的民主、和平與繁榮而努力；本次營隊也會向美方傳達台灣持續提升自我防衛的決心。並且讓黨內優秀人才與美國年輕政治工作者建立長期連結與合作關係。

陳文昊表示，民進黨主席賴清德高度重視國際事務的青年培力工作，自上任以來，也提出「拓展政黨外交、提升國際視野、培力國際人才」三大任務，外交培力營正是這三項任務最具體的實踐，而本次培力營將以「台美經貿」與「國安國防」作為今年的重點議題。

陳文昊說明，近年從供應鏈重組到地緣政治變化，經濟與安全已經密不可分，經濟安全會是訪團與美方交流請益時的重要議題。同時，美方已經強調，台灣的安全是印太穩定與全球繁榮不可或缺的關鍵要素，也一再呼籲台灣在內的區域夥伴增加必要的投資，加強自我防衛的能力。因此，訪團會就區域安全情勢、灰色地帶威脅，以及台美安全合作等面向，與美方人員深入交流。

陳文昊總結，期待透過外交培力營，讓更多「Team Taiwan」的新生代，具備面對國際經貿與戰略議題的能力。本次營隊預計招募10位對外交事務及台美關係具備熱忱與專業的民進黨18歲至40歲政治工作者，報名即日起開放至4月19日，審核程序包含書面審查及二階段面試。

青年部副主任、也是2024年營隊成員之一的吳奕柔則指出，很多團員在外交培力營結束後，都持續在拓展台灣的國際能見度，讓台灣在民主自由、性別平權、經濟發展和社會韌性的成果能被世界看見。