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賴清德真無敵？ 資深媒體人曝唯一恐懼：2028可能落選

聯合新聞網／ 綜合報導
近日資深媒體人吳子嘉在《董事長開講》指出賴清德總統（圖）對許多人和事都不感到恐懼。 記者胡經周／攝影
近日資深媒體人吳子嘉在《董事長開講》指出賴清德總統（圖）對許多人和事都不感到恐懼。 記者胡經周／攝影

2026九合一選舉臨近，每一步都牽動2028總統大選。近日資深媒體人吳子嘉《董事長開講》節目中發表評論，指出賴清德總統如今幾乎「無所顧忌」，面對各方批評和攻擊毫不在意。吳子嘉分析，賴清德對許多人和事都不感到恐懼，面對質疑與批評無動於衷。

不過吳子嘉也指出，賴清德並非真的無所畏懼，他唯一在意的事情就是2028年的總統大選結果。他笑稱，賴清德不怕前立委郭正亮每日批評，也不怕國民黨主席鄭麗文，甚至引用劉寶傑的說法「他愛鄭麗文」。

在節目中，吳子嘉直言，要真正讓賴清德緊張、甚至夜不能寐，唯一辦法就是讓他看到一份顯示2028可能落選的民調。他分析，民調結果對賴清德的心理壓力極大，一旦出現威脅連任的跡象，調侃「賴清德的血壓馬上會升高」。

吳子嘉進一步點出，目前全台能對賴清德構成這種威脅的人選，唯一就是台北市長蔣萬安。他認為，只要蔣萬安掌握的選民支持度與民調優勢，在2028前形成實質壓力，就會讓賴清德在選舉布局上更加謹慎。

賴清德 蔣萬安 總統大選 吳子嘉

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