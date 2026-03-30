快訊

道歉了！房仲男掌摑工讀生臉書道歉未現身 幸福家總經理三度鞠躬

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

習近平邀鄭麗文訪中 綠：分化台灣內部、弱化國人團結

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨。圖／本報資料照片
民進黨。圖／本報資料照片

鄭習會4月登場，民進黨今天表示，中國一方面對台灣在內區域各國施加威脅，一方面又拉攏台灣在野黨，要在野黨接受與北京的「共同政治基礎」，意圖極為明確，就是為了分化台灣內部、弱化國人團結。

民進黨呼籲，在野黨在呼應相關活動前，應站穩台灣作為主權國家、民主國家的基本立場，拒絕中國的政治前提，並優先支持國防特別預算的儘速、完整通過，不要為共產黨對台灣的主張與企圖背書，成為極權中國統戰民主台灣的棋子。

民進黨指出，近年來中國對台灣及印太區域軍事威脅日益升高，今年軍費更高達8.77兆元，連續11年成長，多年來更運用軍事、經濟、灰色地帶威脅等各種方式，為台海及區域投入不安的風險。

民進黨批評，然而，儘管同樣備受威脅的周邊國家，正在強力強化防衛，捍衛自己國家，台灣也在超過6成民意支持下，有系統地推動「8年1.25兆元國防特別預算」，卻被國民黨為首的在野黨立委以各種理由杯葛、阻擋至今，中國更在期間大力以各種方式反對台灣強化國防，不僅讓國人憂心這樣形同配合北京，掏空台灣的國防力量，在國民黨持續杯葛軍購的脈絡下，北京安排鄭麗文去訪，更讓外界質疑這是「擋軍購換鄭習會」。

民進黨進一步指出，在北京當局的面前，國民黨擋國防，卻不敢堅持台灣的主權與自由不容打折扣的荒謬與矛盾，不僅已經引發國際友盟的高度憂慮與關切，更被美國智庫學者形容「KMT」就是「Kill Me in Taiwan」。事實證明沒有自由民主與主權當底線的「鄭習會」，不僅不會帶來和平，在國際社會正尋求如何嚇阻中國威脅的此刻，這更等於為中國的軍事擴張背書、為北京打壓台灣提供正當性，以及讓自己和國民黨徹底成中共當局的統戰「棋子」。

民進黨表示，作為一個民主國家的政黨，民進黨一樣主張兩岸間的交流，必須立基於「對等」、「尊嚴」、「沒有政治前提」，一切從如何互惠互利，從人民如何更自由幸福的角度來交流。北京當局如果真的有誠意與台灣交流，真的有意願與台灣在內區域各方共同致力於地區的安全穩定，就應該立即停止軍機軍艦的威脅，並且尊重台灣的自由民主，真正的尊重台灣人，而不是設計這樣旨在分化台灣的樣板活動。

鄭習會 鄭麗文 習近平 民進黨 國民黨 北京

延伸閱讀

鄭習會先於川習會登場 張五岳：北京先釋對台訊號

敲定了！國民黨主席鄭麗文4月7日將訪問大陸

柯文哲籲給台灣希望 民進黨盼在野勿癱瘓民生國防預算

范雲馬尼拉專題演說：分享台灣追求民主挑戰 訴求亞洲國家團結抗中

相關新聞

習近平邀鄭麗文訪中 綠：分化台灣內部、弱化國人團結

鄭習會4月登場，民進黨今天表示，中國一方面對台灣在內區域各國施加威脅，一方面又拉攏台灣在野黨，要在野黨接受與北京的「共同政治基礎」，意圖極為明確，就是為了分化台灣內部、弱化國人團結。

觀察站／治水公共工程能據為己有？立委搶功自曝其短

二重疏洪道左岸加高工程，五股地區防洪終於達標，這項工程多年歷經各方努力，從中央核定全額補助，到地方設計、發包與施工，少任何一方都不可能完成，立委林淑芬不滿被定位只是「幫忙」，當著眾人一句「是我討的、跟地方沒關係」，企圖把公共工程列入自己的功德簿，反而是自曝其短。

針對馬英九基金會人事不實報導及邱毅攻擊言論 金溥聰明提告

馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今天表示，近日媒體及網路上有許多不實報導及傳言，他決定訴諸法律，明天將前往刑事警察局提告，前立委邱毅近日對他發表的不實攻擊言論，也將一併提告。

國軍棄OH-58D直升機 用無人機大軍取代遇2難題

陸軍航空旅已服役20餘年的的OH-58D奇歐瓦戰搜直升機，2年前原已投入19億餘元委由民間商業維修，但現在政策因無人機採購而轉變。陸軍規畫在未來2年內汰除OH-58D，對美採購具備定翼型垂直起降性能、且為「3級」大小的中型JUMP20型無人機群取代，執行攻擊直升機地、海面目標雷射標定任務；至於OH-58D原擔負的火力支援任務，陸軍則將規畫執行「武裝黑鷹」案，擬採購加掛地獄火或火箭的射擊套件與射控系統，升級UH-60M黑鷹直升機，執行火力支援任務。

賴總統面告美參議員訪團：政治因素導致立法院審議軍購條例延宕

美國跨黨派聯邦參議員訪台，賴清德總統今天接見訪團時表示，正在立法院審議中的國防特別預算條例，是經得起嚴格檢驗，也獲得超過六成國內民意的支持，但因為政治因素，導致立法院審議時程的延宕。他要呼籲立法院不分黨派，一起支持政府完整的國防特別預算規畫。

賴清德鬆動非核神主牌 民進黨地方憂「先炸到自己人」

隨著賴清德總統拋出核電「有條件」討論空間，民進黨長年堅守的非核路線出現鬆動，也讓地方選舉布局提前浮現壓力。無論是長期以反核為政治基礎的南台灣，或是2026力拚翻轉、同時背負核一、核二包袱的新北，核電立場都與地方政治緊密連動。綠營基層坦言，中央訊號一出，「地方確實緊張」，擔心政策轉向衝擊選民認同，也讓2026選戰提前籠罩在能源議題陰影之下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。