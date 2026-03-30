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陳重文疑「自創標案」施壓動物園排遺標案...蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天下午出席北投製片廠ROT案啟動記者會前受訪。記者陳正興／攝影
北市長蔣萬安今天下午出席北投製片廠ROT案啟動記者會前受訪。記者陳正興／攝影

國民黨北市議員陳重文被控施壓台北市立動物園「自創標案」編列50萬元經費，辦理野生動物排遺委外處理，涉貪汙圖利罪。台北地檢署今傳喚陳重文到案，檢方複訊後依貪汙圖利諭知20萬元交保。北市長蔣萬安說，本案司法調查中，北市府就是配合檢調，也希望司法毋枉毋縱。

議員陳重文涉台智光案，地檢署追查時查出案外案，發現陳重文2021、2022年間，以議員身分質詢台北市立動物園動物排遺案，質疑園方不該自行將排遺做成堆肥，認為應委外處理，被控施壓要求園方設置2023年編列預算，規畫「112年野生動物排遺等有機廢棄物再利用試驗計畫」，此標案總經費50萬元，最後由「立展農業科技公司」得標。

蔣萬安今天下午出席北投製片廠ROT案啟動記者會，被問及此案時，蔣說，目前本案司法調查中，配合檢調，希望司法毋枉毋縱。

陳重文 蔣萬安 標案 野生動物 國民黨

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