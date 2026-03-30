陳重文疑「自創標案」施壓動物園排遺標案...蔣萬安說話了

陸軍航空旅已服役20餘年的的OH-58D奇歐瓦戰搜直升機，2年前原已投入19億餘元委由民間商業維修，但現在政策因無人機採購而轉變。陸軍規畫在未來2年內汰除OH-58D，對美採購具備定翼型垂直起降性能、且為「3級」大小的中型JUMP20型無人機群取代，執行攻擊直升機地、海面目標雷射標定任務；至於OH-58D原擔負的火力支援任務，陸軍則將規畫執行「武裝黑鷹」案，擬採購加掛地獄火或火箭的射擊套件與射控系統，升級UH-60M黑鷹直升機，執行火力支援任務。

2026-03-30 13:31