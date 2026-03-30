觀察站／治水公共工程能據為己有？立委搶功自曝其短

二重疏洪道左岸加高工程，五股地區防洪終於達標，這項工程多年歷經各方努力，從中央核定全額補助，到地方設計、發包與施工，少任何一方都不可能完成，立委林淑芬不滿被定位只是「幫忙」，當著眾人一句「是我討的、跟地方沒關係」，企圖把公共工程列入自己的功德簿，反而是自曝其短。

洪水平原二級管制，就像是始終籠罩五股地區的枷鎖，導致開發不易，二重疏洪道左岸堤防加高至10米，與右岸三重、蘆洲堤防齊平，是解禁的重要第一步。

治水工程尤其複雜，二重疏洪道堤防加高是大台北防洪計畫重要的一環，不可能一個單位就能獨立完成，從規畫、核定、編列預算，到發包、施工、監工、驗收，本來就橫跨中央與地方，地方反映需求，中央審核支持，不是一個人、一張嘴就能完成。

林淑芬身為地方資深立委，長期關注五股防洪問題，也多次在立法院提案、質詢，努力不能被抹煞，但問題在於，公共建設不是私人收藏，更不是誰「討」到就能據為己有。

選舉年將至，各路人馬拚政績無可厚非，但對比民進黨新北市長參選人蘇巧慧感謝中央、地方合作，展現政治人物高度時，林淑芬一句「跟地方沒關係」，暴露的不是對事實堅持，而是非我族類就不予肯定的心態，彷若不是自己人做的，一起完成的工程都不願承認。

如果中央出錢可以說「都是我討的」，那地方施工、協調用地、面對居民抱怨時，是不是也能反過來說「跟中央沒關係」。

洪水無情，若大水淹過堤防，才不會管藍綠、中央還地方，五股居民等了十幾年，終於不用再擔心下一場颱風。政治人物可以爭功，但別爭到連合作都不肯承認，更別把原本屬於全民的工程，講得像是個人恩惠。