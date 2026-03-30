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針對馬英九基金會人事不實報導及邱毅攻擊言論 金溥聰明提告
馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今天表示，近日媒體及網路上有許多不實報導及傳言，他決定訴諸法律，明天將前往刑事警察局提告，前立委邱毅近日對他發表的不實攻擊言論，也將一併提告。
金溥聰日前表示，他是受馬英九委託處理前幕僚蕭旭岑和王光慈離職案，請媒體及名嘴，不要影射，「直接點名金溥聰三個字，我就會站出來說明真相，不符事實的報導或汙衊，就必須負起法律責任。」
邱毅近日在其社群平台、評論節目質疑，金溥聰是基金會什麼人，可以強闖執行長辦公室？更批馬英九為什麼那麼急？直呼馬英九把基金會當個人私產，違反現代法治只是醬缸陋習。
金溥聰今天表示，近日媒體及網路上有許多不實報導及傳言，他決定訴諸法律，明日上午將在律師陪同下，前往內政部警政署刑事警察局立案提告，有人在線上影音分享平台YouTube惡意製作一則AI生成影片，其內容刻意扭曲、荒誕不實、惡意抹黑攻擊，嚴重損害他的名譽，他絕不再姑息。
此外，對邱毅近日發表關於金溥聰個人的不實攻擊言論，金溥聰說，也採取法律行動，一併提告。
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