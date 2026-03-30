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鄭習會 新北議員黃心華：實質交流有助降低不必要誤解、對立

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員黃心華。圖／黃心華議員辦公室提供
新北市議員黃心華。圖／黃心華議員辦公室提供

國民黨主席鄭麗文中共中央總書記習近平邀請，將於4月7日訪問中國大陸。國民黨新北市議員黃心華表示，當前兩岸局勢確實處於高度敏感與不確定的階段，加上美陸競逐的影響，更牽動美台關係的戰略布局，也連帶讓兩岸互動緊張升溫，使整體區域情勢呈現高度複雜、相互牽動的「三角動態」。國民黨擁有很多具備政治歷練與對外溝通能力的人才能進行實質交流，有助於釐清彼此立場，降低不必要的誤解與對立

黃心華指出，在美陸台板塊的劇烈震動，三邊關係持續推擠的情況下，任何一方的錯誤判斷都可能產生連鎖效應，當前兩岸互信基礎不足，誤判風險提高，導致情勢容易陷入惡性循環。

黃心華說，鄭麗文此行若能發揮溝通橋樑的角色，對於緩解當前兩岸之間劍拔弩張的氛圍，將具有一定正面意義。尤其在區域關係板塊相互推擠、各方力量交織之際，透過理性對話與實質接觸，有助於釋放推擠壓力、降低對抗強度，讓兩岸關係回到可控、可預測的軌道。

黃心華強調，兩岸關係的穩定攸關台灣整體安全與民生發展，任何有助於降低風險、促進和平的交流，都應以務實態度看待。期待未來中央與各界能在確保國家利益與尊嚴的前提下，持續推動多層次對話機制，為區域穩定創造更多空間。

中共 鄭習會 鄭麗文

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