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祝福鄭習會 趙少康：能讓北京承諾「台灣不獨立就不打台灣」就成功了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照（記者林伯東／攝影）
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照（記者林伯東／攝影）

國民黨主席鄭麗文4月7日將率團訪問中國大陸，醞釀多時的「鄭習會」可望登場。中廣前董事長趙少康認為，只要此行可以讓中共總書記習近平承諾「台灣不宣布獨立，中共就不會武力犯台，」鄭習兩人就可以在史上留名。

趙少康指出，對於「鄭習會」的必要性，台灣有很多人有不同看法，但他一直強調，只要溝通都是好事，台灣每年有這麼多人到大陸旅遊，有這麼多台商在大陸打拚，兩岸貿易依存度這麼高，怎麼可能老死不相往來？

趙少康說，年底地方選舉前舉行「鄭習會」，很多國民黨選將忐忑不安，但只要兩岸領導人會談，能讓北京公開承諾「台灣不獨立就不打台灣」，將會是在「九二共識」後，再次重新定位兩岸關係，既可確保兩岸和平、台灣安全，還能讓民進黨的「台獨神主牌」打不出去，不能再用「抗中保台」那套騙選票，而美國也沒有什麼立場再唱和民進黨的台獨訴求，那鄭麗文這趟訪問就不虛此行了。

趙少康表示，希望北京不要堅持八股教條式的統戰立場，要以務實態度，面對兩岸形勢，如果讓鄭麗文空手而返，就是對國民黨年底選舉的最大打擊。

他也說，在國際局勢高度動盪下，期待鄭習會可以讓兩岸交流重現曙光，為台灣的安全以及觀光、教育等產業再度注入活水。祝福鄭習會成功。

九二共識 鄭麗文 習近平 鄭習會

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