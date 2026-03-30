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賴總統：台灣提升自我防衛能力決心 沒有絲毫改變

中央社／ 台北30日電

總統賴清德今天接見美國聯邦參院跨黨派訪團，賴總統強調，國防特別預算條例因為政治因素，導致立法院審議時程的延宕；政府對提升自我防衛能力，以及加強台美合作，確保國家安全的決心和承諾，沒有絲毫改變。

總統上午在總統府接見訪團，這次訪團由美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（JeanneShaheen）、共和黨參議員匡希恆（John Curtis）共同率領，成員包括聯邦參院台灣連線共同主席堤里斯（Thom Tillis），以及聯邦參議員羅森（JackyRosen）。

總統致詞表示，4位參議員長期關注印太區域安全，支持台灣不遺餘力，並持續在國會提出、連署多項友台議案，是台灣的堅實友人；藉此機會，他要感謝美國行政及立法部門、不分黨派，持續依據台灣關係法及六項保證，落實對台軍售，深化台美合作，給予台灣堅定不移的長期支持。

總統說明，美國最新「國家安全戰略」，明確點出台灣是印太地區和平與繁榮的樞紐所在，台灣也非常了解，唯有實力才能夠帶來和平。面對威權主義與日俱增的威脅，國家安全政策的核心原則，就是強化自我防衛的能力，深化與美國等友盟國家的安全合作，並致力維持台海和平穩定。

總統提到，為展現自我防衛的決心，台灣正有序增加國防支出，今年的國防預算，按照北約標準，將超過GDP的3%，預計在2030年前達到GDP的5%。

總統談及，去年11月，他已宣布政府將推動8年期、400億美元的國防特別預算案，主要目標就是建構「台灣之盾」——也就是分層防禦、完善的飛彈系統；將人工智慧導入國防體系，以及發展本土國防產業，推動國防自主。

總統解釋，為全面提升不對稱作戰能力，達成有效嚇阻的目標，這項特別預算，是國防部經過充分的評估和規劃，並和美國討論軍購內容，同時，為提升國防自主能力，建構國防科技能量，並讓國防產業成為帶動經濟成長的新動能，特別預算也納入對本土國防產業投資，並整合台美在人工智慧及國防產業上的各項合作。

總統表示，政府提出的國防特別預算，是一個環環相扣、完整的國防能力快速提升、可以有效應對潛在威脅的關鍵計畫，也是協助國內產業及經濟加速轉型升級的核心計畫；國防與經濟相輔相成，才能夠壯大國家整體力量，因此，他一再強調特別預算不能夠打折，也不能夠再等待。

總統強調，正在立法院審議中的國防特別預算條例，是經得起嚴格檢驗，也獲得超過6成國內民意的支持，但是，因為政治因素，導致立法院審議時程的延宕。

總統說明，以對美國採購海馬士火箭系統為例，發價書本來到這個月月底，感謝美國政府的協助，願意做稍微的延長，讓台灣可以持續採購到這項武器。如果發生延宕的話，對於強化不對稱戰力的迫切需要將造成非常嚴重的影響。

總統提到，要特別感謝包括今天到訪的4位參議員在內、美國跨黨派議員的個別及聯合行動，表達對台灣政府所提出的國防特別預算的支持，以及對立法院審議國防特別預算條例的關切與諍言。因為大家對台灣安全的深切體認和持續關心，讓所有台灣人民感受到這份可貴友誼的至關重要。

總統重申，他要向與會者及美國友人保證，台灣政府對提升自我防衛能力，以及加強台美合作，確保國家安全的決心和承諾，沒有絲毫改變；4位參議員在關鍵時刻到訪台灣，以行動展現對台灣強力支持，更彰顯出台美之間堅若磐石的友誼。

總統強調，在這個重要時刻，他也要呼籲立法院，不分黨派一起支持政府完整的國防特別預算規劃，向國際社會尤其堅定支持台灣的美國政府以及國會，傳遞台灣不懼威脅、提升自我的防衛能力的決心與承諾，為「自助者人恆助之」做出最好的詮釋。

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