觀光、傳產、文化 鄭習會期許獲致成果

在鄭習會行前記者會中，針對本報記者提問，除了「兩岸和平」與「農產」以外，鄭習會還會有什麼成果，國民黨主席鄭麗文30日在記者會上回應，還會包括觀光、ECFA早收清單內的傳統產業、學術與文化交流都將因為兩岸局勢穩定、擴大交流而受惠。被媒體質疑鄭麗文只要與中國交流，忽視對美關係，她反駁說：「小孩子才會做選擇，台灣我們全部都要。」

國民黨主席鄭麗文30日公開宣布4月7到12日將訪問中國，並與中共總書記習近平會面。對此，本報記者在記者會中提問：「台灣民眾普遍對於中共充滿敵意，特別對軍機常常繞台非常憤恨，只有對於『兩岸和平』跟『農產交流』比較有興趣，您預期此行會在這兩方面獲得成果嗎？」

觀光、傳產引頸期盼

鄭麗文回應說，不只農產品，希望藉由釋放和平與交流的訊息，化解兩岸的歧異或敵意，就是此次訪問大陸最珍貴的訊息與成果。她指出，其實不只是農產品，還有太多的產業，包括觀光旅遊，作為台灣服務業的火車頭，如今卻陷入非常慘淡、難以為繼的狀況，也使得服務業整體面臨嚴重萎縮。

「ECFA早收清單中止，影響很多傳統產業！」鄭麗文列舉說，還有學術與文化交流，也面臨許多違憲與不法的刁難，造成兩岸寒蟬效應，阻止了兩岸互相對話、理解與交流，因此希望透過此行，讓兩岸互相認識、理解，累積善意，奠定和平基礎，且過去的錯誤政策，未來也要積極地化解。

喊話美中也要和平

有媒體質疑，鄭麗文就任以來大多都宣布往中國的行程，在對美關係方面缺乏經營。鄭麗文反駁說，對美關係對於國民黨相當重要，已經表達很多次，沒有二擇一或是孰重孰輕的問題，「小孩子才會做選擇，台灣全都要」，她也呼籲，兩岸可以雙贏、共榮共好，美中之間也可如此，期待兩國建立和平共好的友好關係。

被問到台中市長盧秀燕支持最高1兆軍購，是否與黨中央路線不同？鄭麗文重申，她與盧的感情很好，盧訪美前還有到黨中央看她，並說明訪美規劃。她認為盧的說法與黨團沒有差別，因為國民黨本來就不只支持第一階段3800億的軍購，但後面還要賣什麼，國防部至今仍語焉不詳，若有完整公開發價書，國民黨願意立刻審查。

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