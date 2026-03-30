賴總統面告美參議員訪團：政治因素導致立法院審議軍購條例延宕

美國跨黨派聯邦參議員訪台，賴清德總統今天接見訪團時表示，正在立法院審議中的國防特別預算條例，是經得起嚴格檢驗，也獲得超過六成國內民意的支持，但因為政治因素，導致立法院審議時程的延宕。他要呼籲立法院不分黨派，一起支持政府完整的國防特別預算規畫。

民主黨首席議員夏亨(Jeanne Shaheen)、共和黨參議員匡希恆(John Curtis)率領聯邦參院台灣連線共同主席堤里斯(Thom Tillis)，以及聯邦參議員羅珊(Jacky Rosen)訪台，今早拜會賴總統。

賴總統致詞時表示，美國最新國家安全戰略明確點出，台灣是印太地區和平與繁榮的樞紐所在，台灣也非常了解，唯有實力才能帶來和平，面對威權主義與日俱增的威脅，我們國家安全政策的核心原則，就是強化自我防衛的能力、深化美國等友盟國家的安全合作，並致力維持台海和平穩定。

賴總統說，去年11月，他已宣布政府將推動8年400億美元的國防特別預算案，主要目標是建構「台灣之盾」。他表示，為了全面提升不對稱作戰能力，達成有效嚇阻的目標，這項特別預算是國防部經過充分評估與規畫，並與美國討論軍購內容。

賴總統說，政府提出的國防特別預算，是一個環環相扣、完整國防能力快速提升、可以有效應對潛在威脅的關鍵計畫，也是協助國內產業及經濟加速轉型的核心計畫，國防與經濟相輔相成，才能壯大國家整體力量，因此他一再強調，國防預算不能夠打折，也不能再等待。

賴總統特別強調，正在立法院審議中的國防特別預算條例，是經得起嚴格檢驗，也獲得超過六成國內民意的支持，但因為政治因素，導致立法院審議時程的延宕。以對美國採購海馬士火箭系統為例，發價書本來到這月底，感謝美國政府協助，願意稍微延長，讓台灣可以持續採購此武器，如果發生延宕，對強化不對稱的迫切需要將造成嚴重影響。

賴總統說，他要向台灣人民及美國友人保證，政府對提升自我防衛能力及加強台美合作、確保國家安全的決心和承諾，沒有絲毫改變。在此重要時刻，他也要呼籲立法院不分黨派，一起支持政府完整的國防特別預算規畫，向國際社會尤其鑑定支持台灣的美國政府及國會，傳遞台灣不懼威脅、提升自我防衛能力的決心與承諾，為自助者人恆助之，做出最好的詮釋。

夏亨致詞表示，美國國會長期對台灣強勁的支持，自台灣關係法實施以來，數十年來與台灣站在一起，我們堅信維護台海和平穩定是共同任務與價值；也非常樂見國防與韌性的進展與承諾，能進行相關嚇阻的回應，除了國安、國防安全合作之外，經濟、人與人交流等，也非常樂見雙方夥伴關係深化。

年輕時曾在台灣傳教的匡希恆說，台美關係日益強健發展。台灣在全社會防衛韌性、國防、能源韌性等領域都做出長足進展，特別去年就是如此。台灣如此嚴肅以待的態度受到華府重視，尤其國防特別預算，也在華府受到廣泛的支持。