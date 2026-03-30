鄭習會行前先向總統府說明？鄭麗文：願隨時與賴總統對話見面

國民黨主席鄭麗文今舉行記者會宣布將應中共中央總書記習近平邀請訪問中國大陸，媒體關注她行前或訪問後，是否會與總統賴清德見面說明或報告訪問成果？鄭麗文表示，希望開誠布公，為了台澎金馬，她隨時願意和賴清德總統，共同為區域穩定和平、兩岸發展，甚至國內紛擾、憲政僵局對話與見面。

鄭麗文四月將訪問中國大陸，對於相關行程與規畫，鄭麗文說，因為是受邀訪問，需要再進一步溝通確認，未來會積極向外界說明相關細節。

媒體詢問，是否會在行前或結束訪問後，與賴總統見面說明成果？鄭麗文表示，她就職黨主席以來，即不斷向台灣社會釋出訊息，國民黨非常希望朝野對話，回歸理性政治運作民主精神與常軌，台灣不能再惡鬥內耗下去，對於兩岸交流對話，她自然高度期待。

鄭麗文也說，台灣共同願望是可以不分黨派促成和平對話交流，她自然不管在行前或結束訪問後，都非常與賴總統見面交流，「我們有太多的結需要打開，」台灣不能再無窮無盡惡鬥下去。

鄭麗文說，只要為了兩岸和平，什麼人她都願意見，什麼事她都願意做。她可以飄洋過海穿過台灣海峽前往中國大陸，就是希望向全世界共同釋放出追求和平的訊息，「但我與賴總統在台北咫尺之遙卻無法見面對話，我相信這也違背台灣2300萬人的期待，」真要這樣內鬥內耗下去嗎？為了台澎金馬，她隨時願意和賴總統，共同為區域穩定和平、兩岸發展，甚至國內紛擾、憲政僵局對話見面。

至於此行預期成果，鄭麗文說，兩岸具體向全世界公開釋放，期待透過和平交流，化解兩岸歧異與誤解，這本身就是最重大珍貴的訊息與成果。

外媒詢問，鄭麗文上任後是否優先考慮與大陸互動，而將與美方的互動放次要？鄭麗文表示，這沒有二擇一的問題，也沒有孰輕孰重的問題，「對我們而言都非常重要」，她希望兩岸不是零和遊戲，可以雙贏共榮共好，美中之間也是如此，她非常期待美中和平共好地積極建立友好關係，甚至在台灣內部更是如此期待。

鄭麗文重申，兩岸關係重中之重，對美關係尤其如此，中間不需要犧牲任何一邊的關係與利益才能成就兩岸和平，還有維繫與美國堅實的友誼。