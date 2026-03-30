投資台美 AI、國防產業合作 賴總統：特別預算不能打折、等待

針對政府推動八年400億美元的國防特別預算案，賴清德總統表示，該案也納入對本土國防產業投資，並整合台美在AI以及國防產業上的各項合作，為協助國內產業以及經濟加速轉型升級的核心計畫，國防與經濟相輔相成。因此特別預算不能夠打折，也不能夠再等待。

賴總統30日接見「美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣、共和黨參議員匡希恆」率領跨黨派訪團。他致詞表示，感謝美國政府行政以及立法部門，跨黨派持續依據《台灣關係法》以及「六項保證」，落實對台軍售，深化台美合作，給予台灣堅定不移的長期支持。

他指出，美國最新「國家安全戰略」明確點出，台灣是印太地區和平與繁榮的樞紐所在。台灣也非常了解，唯有實力才能夠帶來和平。面對威權主義擴張的威脅，國家安全政策的核心原則，就是強化自我防衛的能力，深化與美國等友盟國家的安全合作，並致力維持台海的和平穩定。

他重申，為展現自我防衛的決心，台灣正有系統地增加國防支出。2026年國防預算按照北約標準，將超過GDP 3%，預計在2030年達到GDP 5%。

我政府也將推動八年400億美元的國防特別預算案。主要目標就是建構「台灣之盾」，也就是分層防禦、完善的飛彈系統，將AI導入國防體系，以及發展本土國防產業，推動國防自主。

賴總統說明，為全面提升不對稱作戰能力，達成有效嚇阻的目標，這項特別預算，是國防部經過充分的評估和規劃，並和美國討論軍購內容。

賴總統指出，同時為提升國防自主能力、建構國防科技能量，並讓國防產業成為帶動經濟成長的新動能，特別預算也納入對本土國防產業投資，並整合台美在AI以及國防產業上的各項合作。

他強調，政府提出的國防特別預算，是一個環環相扣、完整的國防能力快速提升，可以有效應對潛在威脅的關鍵計畫；也是協助國內產業以及經濟加速轉型升級的核心計畫。國防與經濟相輔相成，才能夠壯大國家整體力量。因此特別預算不能夠打折，也不能夠再等待。

賴總統說，正在立法院審議中的國防特別預算條例，是經得起嚴格檢驗，也獲得超過六成國內民意的支持。但是因為政治因素，導致立法院審議時程的延宕。

他提到，以對美國採購海馬斯火箭系統為例，發價書本來到這個月的月底，感謝美國政府協助，願意做稍微的延長，讓台灣可以持續採購到這個武器。如果發生延宕的話，對於強化不對稱戰力的迫切需要，將會造成非常嚴重的影響。

賴總統表示，特別感謝美國跨黨派議員的個別以及聯合行動，表達對台灣政府所提出的國防特別預算的支持，以及對立法院審議國防特別預算條例的關切以及諍言。各位對台灣安全的深切體認跟持續關心，讓所有台灣人民感受到這份可貴友誼的至關重要。

他向美國保證，我政府對於提升自我防衛能力，以及加強台美合作、確保國家安全的決心和承諾。四位參議員在關鍵時刻到訪台灣，以行動展現對台灣的強力支持，更彰顯出台美之間堅若磐石的友誼。

賴總統說，在這個重要時刻，他呼籲立法院跨黨派一起支持，政府完整的國防特別預算規劃。向國際社會，尤其堅定支持台灣的美國政府以及國會，傳遞台灣無懼威脅、提升自我防衛能力的決心跟承諾，為「自助者人恆助之」做最好的詮釋。