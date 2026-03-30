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盼鄭習會迎來溫暖春天 鄭麗文：全世界奉行一中政策、不支持台獨

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照 林伯東
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照 林伯東

國民黨主席鄭麗文4月7日至12日訪問中國大陸，「鄭習會」將登場，鄭麗文今天舉行記者會表示，希望4月訪問能夠讓兩岸迎來和煦溫暖的春天，她也強調，全世界都奉行一中政策與不支持台獨，包含長期盟友美國也是無論哪個政黨執政，都表達一貫且清楚的立場，符合全世界的一中政策，相信大家都不願意看到台海成為動亂來源。

鄭麗文表示，對於習近平歡迎並邀請率團前往大陸訪問，她在此表示感謝、欣然接受。2005年前主席連戰邀請她加入國民黨，為的就是協助推動破冰歷史性的和平之旅，2005年她隨團擔任發言人，是她此生第一次踏上大陸土地。

鄭麗文說，時隔超過20年後的今天，是當年連戰的勇氣、決心跟格局，奠定國共平台成為兩岸溝通的重要機制，為兩岸和平發揮不可替代的關鍵作用。隨之迎來馬英九執政8年兩岸關係的和平穩定，各方交流互動以及國際空間的全面開展，兩岸甚至罕見外交休兵。

鄭麗文表示，距離上次國民黨主席訪陸已經時隔十年之久，因此，她希望為兩岸和平穩定跨出成功的第一步。從當年連戰、馬英九到她訪陸，都是在共同的政治基礎上，反對台獨、堅持九二共識，所以可以避免戰爭、締造和平。

鄭麗文說，在此政治基礎上，國民黨要向台灣人民與全世界證明，兩岸不是終須一戰，不需要兵兇戰危，可以憑著自己的智慧努力，共同走出和平的康莊大道，台灣有選擇，為了兩岸、區域穩定與下一代的幸福，必須堅定走出和平的道路。

鄭麗文表示，連戰訪陸後，「九二共識、反對台獨」寫入國民黨黨章，這就是國民黨一貫的兩岸路線，也馬執政八年也證明這是正確路線，同時也符合中華民國憲法的規定與精神。她希望四月的訪問能讓兩岸開始迎來和煦溫暖的春天，從這一步開始擴大彼此善意，累積共同互信。

國民黨主席鄭麗文。圖／本報資料照。
國民黨主席鄭麗文。圖／本報資料照。

兩岸關係 習近平 連戰

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