快訊

快下載！10萬組防詐APP「Whoscall進階版」免費領 兌換教學一次看

球場施暴男是「傷害慣犯」 法院認證：態度乖張、行為暴戾

簡立峰專欄／中東戰局恐釀供應鏈危機 揭AI產業4大衝擊

聽新聞
0:00 / 0:00

快評：鄭麗文超車川普 北京有意先謀求兩岸穩定

聯合報／ 本報記者廖士鋒
2026年國際局勢動亂紛擾，國民黨主席鄭麗文即將於下周二啟程訪問中國大陸，預期「謀太平」、「增福祉」將是鄭麗文此行重點。（聯合報系資料照片）
2026年國際局勢動亂紛擾，國民黨主席鄭麗文即將於下周二啟程訪問中國大陸，預期「謀太平」、「增福祉」將是鄭麗文此行重點。（聯合報系資料照片）

國共雙方今日突然宣布國民黨主席鄭麗文即將訪問大陸，卻也不全然意外。美國總統川普確定推遲訪問大陸後，鄭麗文的訪問本來就是何時宣布時間的問題，但特別的是這次係中共中央台辦主任宋濤親自「受權宣布」消息，凸顯中共方面的重視程度並不尋常。

兩岸關係非常不好是不爭的事實，而更嚴峻的情況是，2016年底迄今，已有近10年時間，台灣未曾有任何一位主要政黨的現任領導人，與中共領導人坐下來、面對面溝通，兩岸「政黨」與「政府」對話層級長時間處於「雙凍」格局，僅有較低層次的往來互動。

宋濤此次的說法，等於預告鄭麗文與中共總書記習近平的「鄭習會」勢在必行。同時有別於2015年、2016年朱立倫、洪秀柱兩位現任國民黨主席訪問大陸是由時任國台辦發言人宣布，這次直接由中台辦主任宋濤宣布，位階直追2015年11月的馬習會規格，凸顯中共對鄭麗文此行的重視。若擺在近年中共對外關係上，由正部長級官員親自宣布外賓到訪，也是極其罕見的。

從時間點上來看，川普已經把訪問大陸推遲到5月14日，在此之前，最可能先到訪大陸的大國領導人是俄羅斯總統普亭，而中共在川普原定訪問大陸日期（3月31日）的前一天，同步和國民黨宣布鄭麗文的訪問，背後很可能是北京在權衡國際局勢、兩岸關係等諸多考量後，在短期間內所做出的決斷。

也就是，在伊朗戰局、俄烏戰事、美中關係、中日關係、南海問題的膠著或高度不確定性下，以及年底台灣地方選舉與中共廿屆五中全會前，北京決定先著手在兩岸關係上謀求更多的確定性，或許此即宋濤所稱邀訪理由為「推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展」的箇中之意。相關鋪陳已經在3月大陸「兩會」期間，大陸政協主席王滬寧與宋濤接連發表涉台談話，可見端倪。

國民黨方面表示，期望兩黨共同努力，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸交流合作，「為台海謀太平、為民生增福祉」。這番話預告了鄭麗文此行重點是「謀太平」、「增福祉」。接下來值得關注的不僅是鄭麗文在大陸對兩岸論述有什麼表態，更重要的是習近平將對台灣釋出什麼樣的訊號，以及其對台灣和兩岸關係的影響。

俄羅斯 國共 北京

延伸閱讀

宋濤：習近平邀請鄭麗文4月7日-4月12日訪問中國大陸

鄭習會來了 國民黨：習近平邀請鄭麗文訪問大陸

敲定了！國民黨主席鄭麗文4月7日將訪問大陸

白宮宣布 川普5月14日北京訪習近平

相關新聞

盼鄭習會迎來溫暖春天 鄭麗文：全世界奉行一中政策、不支持台獨

國民黨主席鄭麗文4月7日至12日訪問中國大陸，「鄭習會」將登場，鄭麗文今天舉行記者會表示，希望4月訪問能夠讓兩岸迎來和煦溫暖的春天，她也強調，全世界都奉行一中政策與不支持台獨，包含長期盟友美國也是無論哪個政黨執政，都表達一貫且清楚的立場，符合全世界的一中政策，相信大家都不願意看到台海成為動亂來源。

快評：鄭麗文超車川普 北京有意先謀求兩岸穩定

國共雙方今日突然宣布國民黨主席鄭麗文即將訪問大陸，卻也不全然意外。美國總統川普確定推遲訪問大陸後，鄭麗文的訪問本來就是何時宣布時間的問題，但特別的是這次係中共中央台辦主任宋濤親自「受權宣布」消息，凸顯中共方面的重視程度並不尋常。

習近平邀請鄭麗文赴陸訪問 國民黨團：總要有人提水救火

國民黨稍早宣布，國民黨主席鄭麗文應中共中央總書記習近平邀請，將於4月7日到12日率團前往大陸訪問。國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，兩岸關係一直以來就被某些人士添柴加火，與其一天到晚檢討滅火器好不好、功效如何，倒不如有人願意去滅火，所以總要有人提水去救火，這對國家、世界火藥庫之一來說都有直接降溫的幫助。

綠委看鄭習會 莊瑞雄：前提是對等尊嚴而非鞠躬哈腰

中國領導人習近平邀請國民黨主席鄭麗文赴中訪問，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今（30）日指出，不反對兩岸正常交流，但前提是對等尊嚴，而非鞠躬哈腰、配合統戰演出，期許鄭麗文當面說明台灣推動軍購、強化國防是為自我防衛，而非挑釁；他說，和平建立在實力之上，越有自我防衛能力，台海越不容易出事。

鄭麗文赴陸成行 徐國勇盼鄭向習近平提問：中國何時選總統？

中共中央總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文赴中訪問，民進黨秘書長徐國勇今天對鄭麗文提出三項期許，包括清楚表達台灣是主權獨立國家，並當面詢問習近平「中國何時要選總統？」，要求中國撤走飛彈、停止軍機擾台及灰色地帶攻擊，「請把妳（鄭麗文）年輕時主張台灣獨立等核心思想，大聲講出來」。

習近平邀鄭麗文訪陸 民進黨團：盼能表達台灣國防自主需求

中共中央總書記習近平今邀請國民黨主席鄭麗文主席率團前往大陸訪問，時間定於4月7日至12日，鄭麗文表示感謝並欣然接受邀請。民進黨立法院黨團副書記長黃捷對此表示，希望鄭麗文赴中會面不會矮化台灣主權，並能向習近平表達台灣軍購的急迫性與國防自主需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。