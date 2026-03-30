敲定了！國民黨主席鄭麗文4月7日將訪問大陸

中國國民黨主席鄭麗文先前已多次表態希望今年上半年先訪問大陸再訪問美國，大陸官方於今日正式公布訪問邀請與時程。鄭麗文確定將訪問大陸，也等於宣告，備受矚目的鄭習會很可能即將登場。

中共中央台灣工作辦公室（中台辦）主任宋濤今（30）日上午宣布，中國國民黨鄭麗文主席就任以來，多次表達希望來大陸訪問的意願。為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展，「我授權宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問」。宋濤表示，我們將與國民黨方面就鄭麗文主席來訪事宜進行溝通，作出妥善安排。

官方說法非常簡短，詳細情況預料本周三（4月1日）大陸國台辦記者會上將有進一步的說明。先前陸方已多次公開表示，願意在堅持「九二共識」、反對台獨共同政治基礎上，與中國國民黨加強各層級交流交往，增進政治互信，保持良性互動，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

此外，國民黨大陸事務部主任張雅屏日前已經到訪廣州，於29日在黃花崗烈士墓園致敬，並獻上鄭麗文署名的花圈，緞帶上以繁體字書寫「敬悼黃花崗烈士殉難百十五年英魂垂範」、「中國國民黨主席鄭麗文敬獻」。

公開資料顯示，上一次有現任國民黨主席訪問大陸，還是洪秀柱擔任黨主席時，在2016年的10月底至11月初訪問北京與南京，並與中共總書記習近平舉行洪習會。再上一次則是2015年5月的時任國民黨主席朱立倫訪問大陸。至於最近一位外界已披露的習近平所會晤的台灣政要，則是2024年4月前總統馬英九訪問北京時與習近平的「馬習二會」。