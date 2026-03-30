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關切軍購案 美跨黨派參議員訪台今會見賴總統

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
總統府誠摯歡迎美國跨黨派參議員訪台。圖/取自總統府發言人臉書
總統府誠摯歡迎美國跨黨派參議員訪台。圖/取自總統府發言人臉書

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨(Jeanne Shaheen)、共和黨參議員匡希恆(John Curtis)共同率領，成員包括聯邦參院台灣連線共同主席堤里斯(Thom Tillis)，以及聯邦參議員羅珊(Jacky Rosen)訪台，今天將會見賴清德總統，會後訪團也將發表公開談話。

美國跨黨派聯邦參議員訪台，金融時報日前報導稱，在中國軍事壓力持續升高之際展現對台支持，也將敦促立法院通過國防支出法案。

總統府表示，橫跨民主、共和兩黨的重量級議員齊聚台灣，充分體現台美關係的深厚友誼與緊密關係。台灣與美國在民主價值、區域安全與經貿等領域合作密切，面對變動的國際情勢，雙方持續深化夥伴關係，不僅有助於印太地區的和平穩定，也強化全球民主陣營的韌性。

總統府表示，賴總統誠摯歡迎美國跨黨派參議員訪台，期待透過更多實質交流與合作，讓台美關係持續穩健前行，共同守護自由與民主的核心價值。

印太地區 賴總統 美國

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