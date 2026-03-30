關切軍購案 美跨黨派參議員訪台今會見賴總統

國片「陽光女子合唱團」登陸宣傳卻加上「中國台灣」，引發爭議。國民黨立委王鴻薇認為，若該片真有領補助，那應做說明，不過政府也要體諒藝人或團體常因拓展市場導致背負罵名；國民黨立委牛煦庭則說，相關工作者常碰到困境，執政黨動輒以意識形態上綱，但也應明確說明如何處理該事件。

2026-03-29 20:20