快訊

股東會紀念品兩樣情！六福送千元樂園門票 中鋼發50元商品卡鐵粉扼腕

川普稱已拿下「川普海峽」！2500陸戰隊壓境中東 伊朗嗆等著燒死美軍

全球面臨停滯性通膨風險！本周開盤前五件國際事 不可不知

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】中央不給侯當政績 其實是扯自己後腿

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（右四）昨視察淡海輕軌二期先期工程。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右四）昨視察淡海輕軌二期先期工程。記者張策／攝影

淡江大橋將在5月通車，作為北台灣重要交通節點，外界原期待能帶動淡水、八里整體路網升級。然而，與大橋銜接的淡海輕軌第二期、八里輕軌計畫，卻仍卡在行政院，淡海二期審議逾5年，而八里輕軌可行性研究亦送審6年、歷經13次退件待核定，形成「橋將通車、軌道卻未動」的尷尬局面。

中央以「須待淡海二期核定後才能推進八里輕軌」為由卡住八里輕軌，而淡海二期卻因路線爭議與效益評估反覆修正遲未定案，兩案互相牽制，導致整體交通規畫卡關。這種程序上的「完美主義」，表面上是審慎，實際上卻讓重大建設陷入無限循環的公文往返。

不可否認，新北市府在此案上確實有其政治需求。淡海輕軌二期、八里輕軌，是侯友宜任內捷運藍圖「七線齊發、八線並進」的重要拼圖，中央遲不核定，外界自然會解讀為「不願助侯政績加分」。問題是，交通建設從來不是單一政治人物的成就，而是區域發展的基礎工程。

淡江大橋通車後，若缺乏軌道系統銜接，車流勢必持續依賴道路分擔，反而削弱整體運輸效益。換言之，中央此刻的猶豫，不只讓地方政府難堪，更讓自己核定的重大建設「效果打折」，形成政策自我矛盾。

更關鍵的是，行政延宕正在消耗民眾對公共建設的信任。一項計畫歷時6年、反覆送審仍未定案，民眾難免質疑，究竟是技術問題，還是政治考量？這種不確定性，才是公共治理最難彌補的成本。

施政不該分藍綠，中央若一味顧慮政治攻防，最終拖慢的不是地方腳步，而是整體區域發展。當一座橋已經準備通車，卻沒有完整路網接應，真正被扯後腿的，恐怕不是侯友宜，而是整個北台灣的未來。

地方政府 八里 淡江大橋 新北 輕軌 侯友宜

延伸閱讀

卡關5年！淡海輕軌二期 新北促中央速核定

718億卡在鍋上 坐等民怨發酵？

政院核定 宜蘭羅東鐵路升級高架化

新聞眼／新舊建設不同調 枉論「城市縫合」

相關新聞

公視董監 審委促政黨協商遭拒絕

文化部將於四月十六日召開第八屆公視董監事補選審查會議，不過有八名審查委員前天發表公開信，要求文化部，應先與國會政黨協商候選人名單再召開。審查委員杜聖聰表示，文化部於提名程序上未落實跨黨派協商與多元意見徵詢，呼籲應延後審查、補足程序；文化部長李遠則說，此舉強人所難，恐重返黨政軍控制媒體的年代。

【即時短評】中央不給侯當政績 其實是扯自己後腿

淡江大橋將在5月通車，作為北台灣重要交通節點，外界原期待能帶動淡水、八里整體路網升級。然而，與大橋銜接的淡海輕軌第二期、八里輕軌計畫，卻仍卡在行政院，淡海二期審議逾5年，而八里輕軌可行性研究亦送審6年、歷經13次退件待核定，形成「橋將通車、軌道卻未動」的尷尬局面。

黃國昌說黨政軍就是媒體 道出公視董事會卡關的關鍵

民眾黨29日在凱道集結聲援被判刑17年的創黨主席柯文哲，現任主席黃國昌質疑，當初民進黨高喊「黨政軍退出媒體」，為什麼現在變成「黨政軍就是媒體」？就在前兩天，8位公視審議委員發表公開信喊話文化部，董事補選名單廣徵朝野意見，形成共識後再開審查會。如今媒體可說全面「綠化」，更進一步結合司法，形成「黨檢媒」一體，已經形成對民主最大的威脅。

賴總統主持春祭 五院首長獨缺韓國瑜

賴清德總統昨天主持中華民國一一五年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮，由賴總統擔任主祭，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲及監察院代理院長李鴻鈞陪祭；過去都會循例出席的立法院長韓國瑜，昨則缺席祭典。

「陽光女子合唱團」發文寫「中國台灣」 藍委籲說明清楚

國片「陽光女子合唱團」登陸宣傳卻加上「中國台灣」，引發爭議。國民黨立委王鴻薇認為，若該片真有領補助，那應做說明，不過政府也要體諒藝人或團體常因拓展市場導致背負罵名；國民黨立委牛煦庭則說，相關工作者常碰到困境，執政黨動輒以意識形態上綱，但也應明確說明如何處理該事件。

「大九學堂」學員意外現身力挺 蕭旭岑眼眶泛紅

涉及近日馬英九基金會人事風波的馬英九基金會前執行長，國民黨副主席蕭旭岑28日上午出席國民黨高雄市黨部舉辦的「選戰幕僚培訓營」活動。現場出現了溫馨的一幕，十幾位「大九學堂」的學員意外現身會場，專程為蕭旭岑加油打氣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。