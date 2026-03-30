【即時短評】中央不給侯當政績 其實是扯自己後腿

淡江大橋將在5月通車，作為北台灣重要交通節點，外界原期待能帶動淡水、八里整體路網升級。然而，與大橋銜接的淡海輕軌第二期、八里輕軌計畫，卻仍卡在行政院，淡海二期審議逾5年，而八里輕軌可行性研究亦送審6年、歷經13次退件待核定，形成「橋將通車、軌道卻未動」的尷尬局面。

中央以「須待淡海二期核定後才能推進八里輕軌」為由卡住八里輕軌，而淡海二期卻因路線爭議與效益評估反覆修正遲未定案，兩案互相牽制，導致整體交通規畫卡關。這種程序上的「完美主義」，表面上是審慎，實際上卻讓重大建設陷入無限循環的公文往返。

不可否認，新北市府在此案上確實有其政治需求。淡海輕軌二期、八里輕軌，是侯友宜任內捷運藍圖「七線齊發、八線並進」的重要拼圖，中央遲不核定，外界自然會解讀為「不願助侯政績加分」。問題是，交通建設從來不是單一政治人物的成就，而是區域發展的基礎工程。

淡江大橋通車後，若缺乏軌道系統銜接，車流勢必持續依賴道路分擔，反而削弱整體運輸效益。換言之，中央此刻的猶豫，不只讓地方政府難堪，更讓自己核定的重大建設「效果打折」，形成政策自我矛盾。

更關鍵的是，行政延宕正在消耗民眾對公共建設的信任。一項計畫歷時6年、反覆送審仍未定案，民眾難免質疑，究竟是技術問題，還是政治考量？這種不確定性，才是公共治理最難彌補的成本。

施政不該分藍綠，中央若一味顧慮政治攻防，最終拖慢的不是地方腳步，而是整體區域發展。當一座橋已經準備通車，卻沒有完整路網接應，真正被扯後腿的，恐怕不是侯友宜，而是整個北台灣的未來。