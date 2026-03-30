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美參議員率跨黨派訪團抵台 陳明祺松機接機

中央社／ 台北30日電

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨及共和黨參議員匡希恆率跨黨派訪團，搭乘美軍C-40行政專機於今天凌晨12時20分抵達松山機場，由外交部政務次長陳明祺代表政府接機。

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen，另譯：夏欣）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）伉儷所率跨黨派訪問團，搭乘的美軍C-40行政專機於昨天晚間從關島安德森空軍基地起飛，今天凌晨降落松山機場。

除了陳明祺，美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin Lang）也親自接機，兩人逐一向訪團成員寒暄，歡迎來台。匡希恆向陳明祺表示，他曾在1985年來台居住1年，大多待在台中與南投，4年前曾再次來台，驚覺台灣變得相當不同。被問及是否會說華語時，匡希恆以華語回說「一點點」。

「金融時報」日前報導，目前正值總統賴清德與民進黨力圖說服立法院在野黨立委通過400億美元國防特別預算。夏亨表示，這次訪團將強調通過國防預算案的重要性，有助展現「台灣和（美國）國會議員同樣致力於維護自主的未來」。

美軍 美國 共和黨

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