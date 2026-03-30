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賴總統主持春祭 五院首長獨缺韓國瑜
賴清德總統昨天主持中華民國一一五年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮，由賴總統擔任主祭，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲及監察院代理院長李鴻鈞陪祭；過去都會循例出席的立法院長韓國瑜，昨則缺席祭典。
韓國瑜二○二四年就任立法院長以來，歷經前總統蔡英文執政時期到現任總統賴清德主持的春祭、秋祭，韓先前都有出席。對於今年缺席春祭，賴韓不同框，韓國瑜辦公室昨僅表示，因另有行程未出席。
今年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮，昨上午在忠烈祠舉行。賴總統由國安會秘書長吳釗燮陪同出席，典禮開始，鐘鼓齊鳴，在主祭、陪祭、與祭人員就位之後奏國歌。隨後，賴總統向各民族先祖及國民革命烈士之靈位獻花。
恭讀祭文後，賴總統率陪祭及與祭人員行三鞠躬禮；典禮後，賴總統走向遺族代表握手致意。
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