賴總統主持春祭 五院首長獨缺韓國瑜

行政院經貿辦（OTN）前副總談判代表顏慧欣辭世讓霸凌話題再起，我駐美代表俞大㵢也遭爆職場霸凌事件。國民黨立委徐巧芯表示，俞大㵢過去就遭爆用公款買高級傢俱，早就要求返國說明，民進黨政府及立委卻左擋右擋，如今再爆霸凌，那是該跟人民說清楚，政府不能以在美執行任務為由，就可以不乾淨、不清楚。

2026-03-29 20:15