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政院：立院213天未審總預算 藍批賴皮

聯合報／ 記者周佑政李成蔭朱冠諭／連線報導

今年度中央政府總預算案僵局未解，行政院發言人李慧芝昨表示，昨天是行政院把今年度總預算案送到立法院審議的第二一三天，很遺憾仍尚未審議。國民黨立委反問，立院已同意政院先動支約七一八億元新興計畫預算，行政院長卓榮泰卻不肯執行，到底要「賴皮」到何時？

立法院日前通過放行ＴＰＡＳＳ通勤月票等卅八項具急迫性、預算七一八億元的新興計畫，已過去三周，主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院高層手中。張善政呼籲卓榮泰盡速讓新興計畫上路，結果引發綠營民代和政院回擊。

羅楚東昨強調，以ＴＰＡＳＳ通勤月票為例，相關經費並非不能動支，而是中央自己壓住不處理，張善政身為地方首長，當然要呼籲卓榮泰依法執行，「中央若真心在乎民生，就不該一面說預算重要，一面又把已獲同意動支的案件壓著不辦」。

不過，行政院仍堅持「公決案不是法律案」，稱預算未經三讀程序，審議時仍可能被刪減，具高度不確定性。李慧芝昨表示，根據預算法規定，明年度中央政府的概算即將開始籌編，難道立法院要讓台灣出現「兩本總預算都未完成審議」的荒謬情況？

國民黨 張善政 新興計畫 行政院

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