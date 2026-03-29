外交部政次：中國加大對台軍事壓力 試圖不動武促成統一

外交部政次吳志中接受加拿大媒體專訪表示，中國持續加大對台軍事施壓，試圖「讓台灣像成熟的果實自然落下」，在未動用武力情況下促成統一；台灣提升國防預算是為展現自我防衛決心，台灣不會採取挑釁行動。

外交部晚間發布新聞稿指出，吳志中日前接受加拿大法語主流媒體「義務報」（Le Devoir）專訪，就中國持續升高對台軍事壓力，以及區域安全挑戰等議題說明台灣立場。

據義務報報導指出，吳志中強調，台灣在不升高衝突的前提下，透過強化自我防衛能力並堅持維持現狀政策，以審慎因應潛在風險。

他指出，中國近年持續加大對台軍事施壓，包括軍機頻繁進入台灣防空識別區，以及每日派遣軍艦於台灣周邊海域活動；中國對台策略是試圖「讓台灣像成熟的果實自然落下」，在未動用武力情況下促成統一，但並未排除使用武力的可能。

吳志中說明，若中國對台動武並取得控制，其軍力將得以進入西太平洋深水區，同時可能對日本及菲律賓等國構成後續安全影響，進而改變區域戰略平衡，凸顯台海安全與區域穩定的高度連動性。

政策回應方面，吳志中表示，台灣提升國防預算是為了展現自我防衛決心，並向國際社會傳達守護自身安全的堅定意志；他強調，台灣不會採取挑釁行動，將持續致力維持台海現狀，避免情勢升高。