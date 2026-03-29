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「陽光女子合唱團」發文寫「中國台灣」 藍委籲說明清楚

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
「陽光女子合唱團」演員群，安心亞（左起）、孫淑媚、翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、苗可麗、陳庭妮。圖／星光佳世提供
「陽光女子合唱團」演員群，安心亞（左起）、孫淑媚、翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、苗可麗、陳庭妮。圖／星光佳世提供

國片「陽光女子合唱團」登陸宣傳卻加上「中國台灣」，引發爭議。國民黨立委王鴻薇認為，若該片真有領補助，那應做說明，不過政府也要體諒藝人或團體常因拓展市場導致背負罵名；國民黨立委牛煦庭則說，相關工作者常碰到困境，執政黨動輒以意識形態上綱，但也應明確說明如何處理該事件。

「陽光女子合唱團」創下7.5億台灣影史票房新記錄，而該片近日也前進中國大陸上映，不料對岸宣傳的貼文內容寫著「中國台灣」，引發台灣網友不滿，紛紛跑到導演林孝謙Threads貼文下，留言要他出面說明。

不少國民黨立委今天下午出席民眾黨發起的「329上凱道討公道」集會後受訪時回應。國民黨立委王鴻薇表示，如果「陽光女子合唱團」有拿到政府補助，那確實應該對相關問題做一些解釋，對台灣民眾該說明的地方也要說明；不過政府單位也應體諒，這麼多藝人或文化團體，若要拓展他們的市場，常常要背負這樣的政治罵名。

國民黨立委牛煦庭認為，「陽光女子合唱團」在國內的票房表現是不錯的，故事本身也滿棒的，但藝文工作者、文化工作者常常會遇到這樣的困境；執政黨動輒以意識形態上綱，但必須要明確去說明，當領受文化部補助的相關文化工作者做了同樣事情的時候，大家的處理方式是什麼？

牛煦庭表示，這要怎麼取得平衡，既要顧到文化作品可以被好好地宣傳等功能，又要滿足民進黨支持者的情緒，這本來就是一件非常兩難的事情，所以政府應有明確態度，打算怎麼來處理該事件，應盡早跟社會大眾說明。

國片「陽光女子合唱團」登陸，微博宣傳貼文卻加上「中國台灣」，引發爭議。圖／取自新浪微博
國片「陽光女子合唱團」登陸，微博宣傳貼文卻加上「中國台灣」，引發爭議。圖／取自新浪微博

文化部 牛煦庭 王鴻薇

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