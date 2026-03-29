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【重磅快評】李遠只見昔黨政軍介入媒體 看不見今黨政軍就是媒體？

聯合報／ 主筆室
8名審查委員要求文化部，應先與國會政黨協商候選人名單再召開，文化部長李遠質疑此舉恐違反公共電視法。本報資料照片
8名審查委員要求文化部，應先與國會政黨協商候選人名單再召開，文化部長李遠質疑此舉恐違反公共電視法。本報資料照片

文化部第八屆公廣集團董監事補選審查會議預計下月16日召開，8名審查委員發表公開信喊話文化部廣徵朝野意見，形成共識後再開審查會。文化部長李遠28日以「莫忘20年前，朝野共同的理想」為題的文章稱，這無異重回20年前黨政軍介入媒體的時代。李遠此言差矣，民進黨執政後，早就不提黨政軍退出媒體了，因為如今黨政軍就是媒體，可是連「介入」都不必了。

公視董事會去年底舉行董監事審查會議，行政院共提名14名董事候選人，包含第七屆現任董事及新任董事各半，結果僅有通過4位新任董事，及1名員工董事代表，7位現任董事全遭否決，由於未達法定人數，公視董事會持續難產。當時李遠不滿，為何現任董事遭到「團滅」？

國家設立公共電視之目的，初衷是為民眾提供公正、客觀新聞內容，公視每年亦獲得國家大量預算補助。但這幾年公視大小爭議不斷，更被質疑「綠化」。包含2024年罷免基隆市長謝國樑期間，公視台語台製作播出以民團發動「罷樑」的新聞專題，引發國民黨及基隆市政府抗議淪為特定政治勢力的宣傳工具。

而公視從2022年接手經營的國際影音平台Taiwan Plus，耗費大筆公帑卻成效不彰，觀看率與下載率都很低，不僅國際擴散效果不佳，內容也多次遭到質疑偏頗。而公視也出現內控問題，公視台語台、公視＋傳出有員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶，且時間長達3年之久才被發現，而公視卻在事隔1個月才公告懲處，只對該員工記大過1支，引起社會譁然。這些爭議都發生在這屆董事會期間，這也是為何現任董事會遭到全數否決的關鍵。

對於審委要求事先就董監事補選名單與國會政黨進行討論，李遠認為此舉是強人所難，質疑審委到底是代表人民，還是服從政黨，莫非要重返過去黨政軍控制媒體的威權時代，並呼籲8位評審委員拿出公共知識分子的風骨、良心和專業，還嗆聲「我們會準時等候你們的到來。」

李遠這話說得多麼正氣凜然，但就如審委所質疑的，難道由執政黨提名就是超越黨派嗎？關鍵是多元共識以及事先溝通，如此要求並不存在黨政軍控制媒體的問題。

更重要的是，民進黨在野時，將黨政軍退出媒體喊得震天價響，等到執政後，不僅媒體全面「綠化」，派系各擁媒體自重，媒體甚至堂而成為民進黨派系的一支，躋身黨權力運作核心，還能推派不分區立委。

如今的民進黨老早已不再提「黨政軍退出媒體」了，因為現在已是政媒合體，比當年的威權時代有過之而無不及。李遠只看到過去黨政軍介入媒體，卻看不見如今黨政軍即是媒體？

董事會 公共電視 謝國樑 李遠 公視

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