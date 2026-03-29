「大九學堂」學員意外現身力挺 蕭旭岑眼眶泛紅

照片為國民黨提供

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】涉及近日馬英九基金會人事風波的馬英九基金會前執行長，國民黨副主席蕭旭岑28日上午出席國民黨高雄市黨部舉辦的「選戰幕僚培訓營」活動。現場出現了溫馨的一幕，十幾位「大九學堂」的學員意外現身會場，專程為蕭旭岑加油打氣，讓他深受感動，當場眼眶泛紅。

學員們表示，非常感謝蕭旭岑在擔任執行長期間，無論是青年培訓還是率團訪問大陸時，對青年學子無微不至的照顧。對於蕭旭岑近期遭遇的不實指控，學員們感到相當不捨，因此決定以實際行動當面表達最堅定的支持。

現場三位同學也表達了他們的心聲。徐同學表示，近期外界諸多紛擾，希望能早日還原真相，還給副主席清白，並向蕭旭岑道聲辛苦了。劉同學指出，這幾年蒙受蕭旭岑的照顧，讓年輕人得以開闊國際視野並結交大陸青年朋友。他回憶起蕭旭岑待人溫和真摯，對青年的照顧銘刻在心。對於有心人士刻意製造不實風波感到不開心憤怒，並強調若有需要，願為蕭旭岑在兩岸青年交流的清譽作證。葉同學則說，看到近期的新聞感到相當誇張，自己僅參與過一次大九學堂和講座，就能深刻感受到蕭旭岑的用心，對於他最後遭受如此對待感到心痛，並表達全力支持。

針對此事件，有資深新聞學者指出，馬英九辦公室在切割蕭旭岑的新聞稿中，特別讚揚接任執行長的戴遐齡「人品端正、操守清廉」，似乎暗指蕭旭岑涉入「謀財」問題；此外，馬英九在接受專訪時更直指其涉財政紀律問題去職，強調「六親不認」。然而，認識蕭旭岑的人士皆出面力挺，一致認為蕭旭岑操守清廉、不碰錢財，如此眾口同聲的信任實屬難得。學者也點出，蕭旭岑帶領「大九學堂」赴陸皆為單純的學生交流，並未涉及國企或台商，何來油水之說？外界期盼真相能盡快揭露，讓事件平息，否則最終傷害的將是馬英九形象、國民黨團結、以及未來的兩岸交流。

「大九學堂」係由馬英九基金會於2018年創辦的青年交流平台，旨在鼓勵台灣學子關心國家社會及文化歷史等公共議題，並透過兩岸青年交流促進相互理解。蕭旭岑在擔任馬英九基金會執行長期間，對「大九學堂」的發展有相當貢獻，他不僅用心籌辦各期營隊，更親率台灣學子赴大陸知名大學參訪交流，讓年輕世代得以拓展國際視野、體驗兩岸文化，為和平發展注入了重要活力。

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