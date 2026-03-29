快訊

傳伊朗政權內部分裂 總統與革命衛隊高層爭主導權

小草上凱道喊破8萬人！柯文哲壓軸登台 轉身向總統府吼「賴清德，我不會投降」

聽新聞
0:00 / 0:00

「大九學堂」學員意外現身力挺 蕭旭岑眼眶泛紅

聚傳媒／ 聚傳媒

照片為國民黨提供

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】涉及近日馬英九基金會人事風波的馬英九基金會前執行長，國民黨副主席蕭旭岑28日上午出席國民黨高雄市黨部舉辦的「選戰幕僚培訓營」活動。現場出現了溫馨的一幕，十幾位「大九學堂」的學員意外現身會場，專程為蕭旭岑加油打氣，讓他深受感動，當場眼眶泛紅。

學員們表示，非常感謝蕭旭岑在擔任執行長期間，無論是青年培訓還是率團訪問大陸時，對青年學子無微不至的照顧。對於蕭旭岑近期遭遇的不實指控，學員們感到相當不捨，因此決定以實際行動當面表達最堅定的支持。

現場三位同學也表達了他們的心聲。徐同學表示，近期外界諸多紛擾，希望能早日還原真相，還給副主席清白，並向蕭旭岑道聲辛苦了。劉同學指出，這幾年蒙受蕭旭岑的照顧，讓年輕人得以開闊國際視野並結交大陸青年朋友。他回憶起蕭旭岑待人溫和真摯，對青年的照顧銘刻在心。對於有心人士刻意製造不實風波感到不開心憤怒，並強調若有需要，願為蕭旭岑在兩岸青年交流的清譽作證。葉同學則說，看到近期的新聞感到相當誇張，自己僅參與過一次大九學堂和講座，就能深刻感受到蕭旭岑的用心，對於他最後遭受如此對待感到心痛，並表達全力支持。

針對此事件，有資深新聞學者指出，馬英九辦公室在切割蕭旭岑的新聞稿中，特別讚揚接任執行長的戴遐齡「人品端正、操守清廉」，似乎暗指蕭旭岑涉入「謀財」問題；此外，馬英九在接受專訪時更直指其涉財政紀律問題去職，強調「六親不認」。然而，認識蕭旭岑的人士皆出面力挺，一致認為蕭旭岑操守清廉、不碰錢財，如此眾口同聲的信任實屬難得。學者也點出，蕭旭岑帶領「大九學堂」赴陸皆為單純的學生交流，並未涉及國企或台商，何來油水之說？外界期盼真相能盡快揭露，讓事件平息，否則最終傷害的將是馬英九形象、國民黨團結、以及未來的兩岸交流。

「大九學堂」係由馬英九基金會於2018年創辦的青年交流平台，旨在鼓勵台灣學子關心國家社會及文化歷史等公共議題，並透過兩岸青年交流促進相互理解。蕭旭岑在擔任馬英九基金會執行長期間，對「大九學堂」的發展有相當貢獻，他不僅用心籌辦各期營隊，更親率台灣學子赴大陸知名大學參訪交流，讓年輕世代得以拓展國際視野、體驗兩岸文化，為和平發展注入了重要活力。

聚傳媒

蕭旭岑 馬英九

延伸閱讀

蕭旭岑案 馬英九基金會三人專案小組調查

喊話別影射！遭指為基金會人事案幕後黑手 金溥聰：受馬英九委託處理離職案

馬英九基金會：蕭旭岑2月底離職　聘戴遐齡任執行長

鄭麗文與黨團餐敘　林沛祥：談年底選情覺得相對樂觀

相關新聞

公視董監 審委促政黨協商遭拒絕

文化部將於四月十六日召開第八屆公視董監事補選審查會議，不過有八名審查委員前天發表公開信，要求文化部，應先與國會政黨協商候選人名單再召開。審查委員杜聖聰表示，文化部於提名程序上未落實跨黨派協商與多元意見徵詢，呼籲應延後審查、補足程序；文化部長李遠則說，此舉強人所難，恐重返黨政軍控制媒體的年代。

「大九學堂」學員意外現身力挺 蕭旭岑眼眶泛紅

涉及近日馬英九基金會人事風波的馬英九基金會前執行長，國民黨副主席蕭旭岑28日上午出席國民黨高雄市黨部舉辦的「選戰幕僚培訓營」活動。現場出現了溫馨的一幕，十幾位「大九學堂」的學員意外現身會場，專程為蕭旭岑加油打氣...

【重磅快評】李遠只見昔黨政軍介入媒體 看不見今黨政軍就是媒體？

文化部第八屆公廣集團董監事補選審查會議預計下月16日召開，8名審查委員發表公開信喊話文化部廣徵朝野意見，形成共識後再開審查會。文化部長李遠28日以「莫忘20年前，朝野共同的理想」為題的文章稱，這無異重回20年前黨政軍介入媒體的時代。李遠此言差矣，民進黨執政後，早就不提黨政軍退出媒體了，因為如今黨政軍就是媒體，可是連「介入」都不必了。

從誤解《逐玉》辛棄疾到闖使館軍官 反思史觀的建構

陸劇《逐玉》開播後受到台灣戲迷喜愛，但有網友不知歷史人物辛棄疾是知名詞人，數落劇中片頭曲《眾裡尋他千百度》的作詞人是辛棄疾太搞笑；另有受過日本極右翼的歷史史觀教育的自衛隊軍官，持刀潛入大陸駐日使館欲死諫，他們都是刻意扭曲歷史、去脈絡化的歷史與語文教育下，生長起來的一代，為何他們都對「中國」有著無法名狀更難以消弭的仇恨？

賴清德總統主持「中華民國115年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」

賴清德總統上午主持「中華民國115年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君等人陪祭。

前總統蔡英文連續到台中山海線參拜 與民眾親切互動

前總統蔡英文昨天到台中市豐原區慈濟宮參拜，還逛廟東復興商圈；她今天再到清水區鰲峰山健行，參拜紫雲巖觀音佛祖，也品嘗當地知名粉圓，與民眾親切互動，許多小英粉絲要求合影，蔡英文都來者不拒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。