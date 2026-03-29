【專家之眼】國安修法 內政部高官不能一本正經說瞎話

就在綠媒側翼挑選起訴書片段評論陸配滲透案時，「恰巧」立院內政委員會召開公聽會談國安修法議題，時機、訊息與修法理由搭配一氣呵成，令人印象深刻；然而，執政黨機關算盡，找的理由卻是汙名化反對者，可以推知至少在下次選舉前，國安修法很難成功。

前日在國安修法公聽會，內政部高官表示，中國對台灣多了「錯位」、「侵蝕」新戰法，批評對岸政府常一本正經說瞎話，稱很多人認為國安修法是對於言論自由的箝制，是完全的誤解，且是一個不切實際的文青幻想，「現在要做的事情是要讓敵人的攻擊成本提高」。目前對國家的攻擊、對民主政體要進行侵略言論，沒有任何罰則，也沒有任何限制，是不符合現實狀態的，對於特定言論限制的討論，要用宏觀的角度來看這件事情云云。高官言者諄諄，然而，其修法邏輯疑慮頗多。

首先，幫高官所言畫個重點：所謂用宏觀角度討論限制特定言論，就是表達此次修法要用國安理由限制言論自由，此與過去戒嚴時期限制人權類似，差別在外部威脅程度與言說者是否採取行動。未來還戒嚴時期公道的，恐怕就是賴政府了。

其次，高官解釋，「錯位戰」是中共將台灣原本合理設計的制度，用各種方法讓它錯位，使無法正常運轉，並舉例最近政府機關跟國會間關係爭議，都來自於這樣的錯位戰導致；其次稱敵方代理人在台張牙舞爪，用我國在民主自由制度上面的寬容跟寬厚來侵蝕台灣民主自由，此之謂「侵蝕戰」。

透視高官言論的政治意義，是把中共跟台灣內部反執政黨濫權力量連結起來。如按內政部意見修法，就是給執政黨未來透過司法丟紅帽的便利，在野黨恐怕不會支持。人民不管政黨惡鬥，但該辨明的是，台灣最近政局紛亂，起因為何？

按照高官說法，是中共。但不能解釋我憲政運作早有傳統，至今才有被指涉的問題。而中共影響在扁蔡時期皆有，如今只怕更弱：相較過去，目前兩岸經貿日漸萎縮，文化、學術等各項交流幾近斷絕，賴政府又一直宣傳國安、反滲透等法起訴量大，社會噤若寒蟬。國家在亂什麼呢？

主要癥結在目前綠營領導不認少數統治、濫用權力破壞制度，導致憲法法庭首次有五位大法官枉法判決、監察院鮮少行使拍蒼蠅功能，行政院首次亂搞副署權、恣意釋憲用法、還恐嚇人民、亂貼標籤等。上述有關「錯位戰」裡，賴政府對既存憲政制度的破壞，討論已多；而論防止「侵蝕戰」裡的代理人，若聯想最近陸配起訴案，原有法律足矣。

至於特別欲針對的攻擊國家、侵略民主政體言論，法界早有一套標準：其影響力如何？是否具明顯而立即危險？據此政府更應督促檢調嚴查有權又有被滲透疑慮的執政黨立委及其交往對象。而從另一面看，蔡政府完全執政時，相關立法使不少里長被檢警傳喚騷擾，但定罪率極低，還引起陸委會大官說「有時候起訴但判決無罪，並不代表真的無罪」這種違反罪刑法定主義的鬼話，算不算是一本正經說瞎話的示範？

因此，所謂「錯位戰」、「侵蝕戰」之說延續政黨惡鬥，並不可取，也無法達成政黨共識；而此次國安修法，對準重要目標是言論，務須謹慎；民主政府也別藉故提高人民反對政府濫權成本。內政部如果還覺有修法必要，恐怕要找更好理由。