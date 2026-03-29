【專家之眼】從反核到返核：能源休克與神主牌的黃昏

2026年3月，全球能源版圖正經歷一場慘烈的重構。當中東戰爭硝煙升起，伊朗與波灣國家能源設施遭到攻擊以及荷莫茲海峽的封鎖，讓遠在數千公里外的歐洲正因能源斷供陷入「去工業化」的死胡同；與此同時，總統賴清德於日前正式表態，評估重啟核二、核三廠。這一聲宣示，不僅擊碎了民進黨長期奉行的「非核家園」神主牌，更揭示了一個殘酷的現實：在生存與算力面前，意識形態終究必須向地緣政治低頭。

2022年俄烏戰爭爆發，歐洲好不容易擺脫了俄羅斯管道天然氣的勒索，轉向擁抱液化天然氣（LNG）。然而，2026年這場美以伊戰爭引發的海峽封鎖，讓高度依賴卡達LNG的歐洲瞬間斷了生計。

事實上，歐洲在2月遭遇自2010年以來最嚴峻的寒潮，天然氣儲氣庫消耗劇烈。截至3月中旬，歐盟儲氣量僅剩約30%，遠低於往年同期50%的安全水位。原本，歐洲已透過北非管道與美國LNG終端擴建，彌補俄羅斯供應缺口。根據歐洲網路天然氣運輸系統（ENTSOG）數據，2025年歐洲LNG進口量達創紀錄的1,200億立方米，其中中東貢獻近四成，主要來自卡達的巨型LNG船隊。然而，伊朗於3月初封鎖海峽，作為對以色列空襲的報復，此舉直接癱瘓了海峽周邊20%的全球LNG貿易。

荷蘭TTF天然氣期貨市場首當其衝。天然氣價格飆破每百萬瓦時60歐元，較上月翻倍，創下2023年以來新高。德國化工業協會（VCI）估計，若斷供持續，化肥與塑膠生產將減產40%，連帶衝擊汽車與製藥供應鏈。歐洲鋼鐵協會更直指，能源成本已占生產費用的60%，高於中國的兩倍，恐導致工廠永久外移。

能源休克為歐洲經濟帶來「滯脹」陰影。歐洲央行（ECB）原計畫3月降息，以刺激疲軟經濟，但理事會緊急上修通膨預測，從2.5%調升至4.2%，並宣布維持利率不變。央行總裁拉加德（Christine Lagarde）承認：地緣風險推升能源價格，輸入型通膨恐難避免。德國聯邦統計局數據顯示，第一季GDP成長率僅0.1%，工業生產指數下滑3.5%，已觸及「技術性衰退」邊緣。義大利與西班牙等南歐國家更慘，製造業PMI跌破45，失業率預計升至9%。

更令人憂心的，通膨與失業讓政治極右化提供更多的推力。西班牙油價上漲27%，引發馬德里與巴塞隆納的抗議遊行，極右翼政黨Vox支持率躍升至28%。在法國，柴油價格於3月底衝破每公升2.2歐元的歷史紅線，這讓年僅30歲的國民聯盟（RN）黨魁巴德拉（Jordan Bardella）找到了為明年大選進攻愛麗榭宮的施力點。巴德拉繞開了傳統的移民爭議，轉而對準馬克宏政府的「能源無能」發動攻勢。他在國民議會中怒斥，政府發放的燃油補貼杯水車薪無濟於事。巴德拉呼籲重視「經濟主權」，質疑法國為何要為了美國的中東戰略犧牲底層民眾的生計。這種「加油站裡的民粹主義」正迅速在當年的「黃背心」抗議活動的重災區蔓延。

德國極右政黨AfD則將高油價定調為「能源陷阱」，猛烈抨擊政府對美以伊戰爭的溫和立場。他們主張德國應立即停止對中東衝突的間接支持，並要求重啟與俄羅斯的能源往來以壓低氣價。AfD還指出，德國製造業（如化工與鋼鐵）正因為高昂的氣價而集體「自殺」。

由於義大利能源高度依賴波斯灣，海峽封鎖對義大利的打擊比任何歐洲國家都重。身為極右翼出身的領袖，一向標榜親美與川普交好的總理梅洛尼則身陷兩難。在3月23日剛結束的司法改革公投中，梅洛尼政府意外遭遇挫敗。分析指出，選民透過投下「反對票」來宣洩對高能源成本與通膨的不滿。特別是梅洛尼的核心選區—北方工業區對能源價格飆升極為憤怒，造成對其政權的重大挑戰。

在這樣的國際肅殺氣氛中，賴清德政府能源戰略空間面臨更嚴重的擠壓，鬆開意識形態的緊箍咒，讓能源回歸專業與現實，從「反核」到「返核」也成為賴政府無奈的選擇。