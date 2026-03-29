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駐英副代表江雅綺分享台灣經驗 聚焦經濟安全韌性

中央社／ 台北29日電

駐英國副代表江雅綺28日應邀參加在倫敦國王學院（King's College London, KCL鍵稿完成）舉行的研討會，以「經濟安全與經濟韌性：台灣經驗」為題發表演說，分享台灣應對經濟脅迫經驗。

研討會由中國觀測社團Young China Watchers與KCL合辦，江雅綺擔任講者的場次主題為「區域安全威脅」，同場講者包括KCL東亞戰爭與戰略研究教授帕特拉諾（Alessio Patalano）及國際安全防衛分析的詹氏公司（Janes）亞太區首席分析師卡薩爾斯（F XavierCasals）。

江雅綺演說時提到，許多人注意到台灣屢受軍事威脅，但較少人注意台灣也是全世界遭受最多網路攻擊、遭遇資訊操弄最嚴重國家，也有許多遭受經濟脅迫的經驗。這些所謂的灰色地帶攻擊，目標在逐漸損害社會韌性，而台灣在對抗各式各樣灰色地帶作戰方面經驗豐富。

江雅綺舉例，2020年以前，台灣90%以上鳳梨出口到中國，但2021年，中國突然以檢驗出介殼蟲為由，暫停台灣鳳梨進口。消息一出，許多意見領袖在網路上發起「吃爆鳳梨」運動，獲台灣各界迅速響應，許多餐廳和商家努力開發新菜單和產品，大幅提高國內鳳梨消費。

政府接著在國際間推動「自由鳳梨」倡議，積極協助台灣農民拓展國際市場。根據2025年的貿易資料，台灣出口鳳梨有93%是進入日本市場，顯見台灣已翻轉對中國市場的依賴。

江雅綺說，由台灣經驗可知，經濟安全即是國家安全，經濟韌性的關鍵在於「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，而要達成這一點，需要盟友互助合作。這也是為什麼外交工作對建立經濟韌性日益重要。

江雅綺表示，總統賴清德提出建立「台灣經濟日不落國」願景，外交部長林佳龍則推動「榮邦計畫」與「加值外交」，這都是為建立更強大的台灣，並與盟友共榮共好。

江雅綺說，「團結方能共享繁榮，這才是經濟安全與經濟韌性的最佳防衛」、「台灣是可信賴的夥伴」。

演說後江雅綺回應聽眾提問，聽眾關心的議題涵蓋台積電擴廠計畫、中東能源危機等。

另有聽眾詢問，台灣所在區域未來發生軍事衝突的機率為何，江雅綺回應，「我們無法預測未來，但可盡全力準備，以因應各種可能情況」。

網路攻擊 台積電 社會韌性

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