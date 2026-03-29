范雲馬尼拉專題演說：分享台灣追求民主挑戰 訴求亞洲國家團結抗中

亞洲自由民主聯盟在3月26日至28日在菲律賓馬尼拉舉行「全關乎民主」（All About Democracy）論壇暨第52屆執行委員會議。民進黨由立委范雲、國際部副主任邱雯莉、青年部副主任吳奕柔代表出席。甫於去年底被提名為母組織「國際自由聯盟」（Liberal International, LI）副主席的范雲，受邀發表「民主的挑戰與機會」專題演講，向亞洲支持民主的政要分享台灣民主一路走來的經驗。

大會集結了菲律賓、泰國、新加坡、印尼、柬埔寨等國國會議員、政要與專家。范雲表示，這五國雖與台灣無正式外交，卻是台灣重要的亞洲盟友。民進黨作為CALD創會會員，與亞洲自由政黨是長期盟友，特別因為正式外交充滿挑戰，她全力爭取亞洲夥伴的支持，讓台灣的民主及抗中經驗，成為區域夥伴們最有力的實戰手冊。

范雲首先回顧台灣民主史上的三大轉折。她指出，台灣今日能擁有自由程度亞洲第二、幸福指數東亞第一的成就，並非偶然，從二二八到總統直選，仰賴的是「前輩的犧牲」、「人民追求理念的出錢出力」以及「社運與民主運動的有力結盟」。

范雲分析，1947年的二二八事件雖讓台灣損失一代本土菁英並進入長達38年的戒嚴，卻也催生了海內外台獨運動的民主種子；1979年的美麗島事件透過公開審判點燃政治啟蒙火種，受難家屬與辯護律師隨後投身政治，成為民主化轉捩點。

范雲表示，1990年的野百合學運則是台灣進入全面選舉民主的關鍵分水嶺。身為野百合學運的總指揮，范雲回憶，當時面臨強人過世後首次總統選舉，台灣人的投票權卻仍被萬年國大把持，6000名學生因而在中正紀念堂靜坐一周，成功促使李登輝前總統承諾民主改革，才有之後的全面改選。

范雲提到，台灣經歷了與許多亞洲鄰國相似的威權陣痛，而這段「由下而上」翻轉威權的歷程，正是台灣民主韌性的核心。談及當前挑戰，范雲直言第一、第二與第三威脅都是來自中國。她以數據指出，馬英九政府時期台灣對中投資高達海外投資的83.8%，這種高度的經濟依賴，爆發太陽花運動並成功擋下服貿。自蔡英文前總統推動經濟轉向，至賴清德總統上任一年後，台灣對中投資佔比已大幅降至3.8%。

「挑戰與威脅也為台灣帶來機會」范雲指出，除了矽盾之外，當全球意識到中國佔無人機產量七至八成的風險時，台灣產業正迎來「起飛」契機。她引述「經濟學人」報導指出，台灣已有企業自2016年便發展「無中國零件」的無人機，且成本僅為日韓的一半，台灣的無人機與半導體產業，正成為全球「非紅供應鏈」不可或缺的一環。

演說最後，范雲列舉去年公民因不滿在野黨屢次通過違憲法案而包圍立法院，發起全國性的大罷免；以及馬太鞍風災中，20天累積50萬人次的「鏟子超人」救災行動，展現面臨災害時的社會韌性。她說，高度活躍的公民參與，讓台灣在面對政治或自然災難時，展現出強大的韌性。

范雲呼籲，亞洲自由民主夥伴必須在中國的陰影下團結，中國的威脅不只針對台灣，而是對所有亞洲民主靈魂，感謝在場所有守護民主的「超人」夥伴，她並以「團結，就是我們的超能力」（Solidarity is our superpower）作結，呼籲各國與台灣攜手，共同守護亞洲的民主與繁榮。