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公視董監提名審議 學者：在野黨在意的是未先溝通
本屆公視董事會已於去年五月任期屆滿，依法，文化部應於屆滿前半年，進行新一屆董事會董監事提名作業，但延宕至今已逾一年未果。學界分析，本次問題出在溝通以及政治文化，名單提出前沒有溝通，除非未來有執政黨國會占比超過三分之二，否則類似狀況會一直發生。
台藝大廣播電視學系教授賴祥蔚表示，依公共電視法，希望公視的董監事都能超越黨派，文化部長李遠認為該份名單超越黨派，但在野黨則擔心都是文化部提的人，其在意的是名單事前沒有和在野黨溝通，只要先溝通，無論屆時有無接受，都是一種尊重。
賴祥蔚談到，李遠擔心政黨溝通協商後，名單就不符合公視法超越黨派宗旨，反而陷入黨派囹圄；但在野黨認為，溝通其實能促進多元化，且超越黨派不代表行政權獨大，「這是雙方認知不一的問題。」
政大傳播學院退休教授馮建三認為，名單提出前未與在野黨溝通，這是政治文化問題，若雙方沒有想異動這種關係，就會變很麻煩。再者，綜觀全世界，其實很少由國會委託社會人士審查案例，建議應考慮修法，由立法院直接審查、直接負責。
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