公視董監提名審議 藍白：不能忽略多元共識

公視董事難產，八位審查委員要求文化部，應先與國會政黨協商候選人名單再召開；文化部長李遠質疑此舉恐違反公共電視法，呼籲評委準時參加評審會議。在野黨立委批評，公共媒體既然使用全民資源，就不能忽略多元與共識；民進黨立委則說，公視董事會不應再被癱瘓。

國民黨立委羅廷瑋表示，如果基本的溝通與納入多元意見都做不到，即使程序合法，也難讓社會信服；反過來說，過度政治化當然不可取，但將所有外界質疑一概視為政治干預，同樣無助於建立公信力。

羅廷瑋指出，支持公共媒體的專業與獨立，但獨立也不應故步自封，而更應該接受檢視、說明清楚，唯有讓遴選透明、過程禁得起檢驗，才能真正回應社會期待。

民眾黨團總召陳清龍說，公共電視是國家的資源，不是哪個政黨的附隨組織，當然也不是掌權者的傳聲筒。據公視法第十三條規定，董監事審查委員會由立法院依政黨比例組成，且需要三分之二審查委員同意，才可以擔任董監事，本意就是要確保董監事可以取得社會各界的支持，事前溝通取得共識非常重要。

民進黨立院黨團書記長范雲表示，公視董監事是沒有薪水的志工，提名卻不斷被推翻，藍白杯葛優秀的文化人、企業家、傳播學者，有誰願意來被羞辱？公視不是不能改革，但不能繼續被癱瘓。