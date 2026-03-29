新聞眼／董事人選再優秀…公視仍須與社會對話溝通

公視本屆董事會任期早已屆滿，依法應提前半年啟動提名程序，卻延宕逾一年，已讓外界對文化部的行政效率與治理能力產生疑慮，如今再爆出爭議，關鍵就在於文化部在提名過程欠缺必要的溝通與整合，導致審查會議成為各方角力的場域，恐讓公視董監事人選再度難產。

公視是國家重要的公共媒體，董事會組成不僅關乎經營治理，更攸關媒體獨立與公共價值的落實。文化部此次提出的董監事名單，從體育、影視到文化創意，各具聲望與成就。單就個別人選而言，難以否認其專業價值。然而，公視董事所需的不僅是個人表現亮眼，更在於是否能回應外界對公共媒體治理的期待。

再者，在上次審查會議中，即有多位審委提醒「下次請先徵詢多元意見再提名」，文化部卻是置若罔聞，未與在野黨及相關方溝通，無異於是將歧見推向檯面上，反而削弱名單通過的可能性，也不利於優秀人才投入，也讓公視董事會前景更加艱難。

對於審委的建議，文化部長李遠卻強硬回應，稱會讓台灣重返黨政軍控制媒體的威權時代。不過根據現行公視法規定，審查公視董監事的審查委員由各政黨推舉，審委席數依立法院政黨比例決定，此規定注定公視董事會無法拋開政治力。更別提作為本應超然獨立的公廣集團，在民進黨執政後，多次遭質疑成了大內宣工具，替民進黨政府擦脂抹粉或打擊在野。在此情況下，單由一黨提名，就能代表是超然與獨立嗎？

文化部若確信名單夠優秀，更應主動與國會及各界交換意見，說明提名邏輯，回應外界疑慮；若確有不足，也應展現調整空間。唯有透過充分對話，才能讓多元名單真正建立在多元共識之上，這也才是公共媒體穩健運作的基礎。