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曾助調查319槍擊案 鑑識權威李昌鈺87歲辭世

聯合報／ 記者廖炳棋林媛玲黃惠玲／連線報導
國際知名鑑識專家李昌鈺有「神探」美名，生前曾協助台灣警方建立科學鑑識體系，合作偵辦許多重大案件。本報資料照片
國際知名鑑識專家李昌鈺有「神探」美名，生前曾協助台灣警方建立科學鑑識體系，合作偵辦許多重大案件。本報資料照片

國際刑事鑑識權威、「華人神探」李昌鈺本月廿七日在美國內華達州家中辭世，享壽八十七歲。其職業生涯遍布全球，明星辛普森殺妻案關鍵逆轉成為其代表作，他與台灣的關聯亦深厚，曾協助調查彭婉如命案、蘇建和案及三一九槍擊案。

李昌鈺一九三八年生於中國大陸江蘇如皋，隨後遷居台灣，畢業於中央警官學校，廿二歲升任警官隊長，一九六四年赴美深造，一九七五年加入紐黑文大學，創立法醫科學課程，從僅有簡單設備的小型教室，發展成國際知名的頂尖學術單位。

李昌鈺曾任康乃狄克州首席鑑識官、州警鑑識實驗室主任、公共安全廳廳長及州警總監，對美國鑑識體系發展影響深遠。李昌鈺在紐黑文大學執教，創立法醫科學課程，並協助建立已然是美國「冷案中心」的「李昌鈺法醫學研究所」。

李昌鈺曾在美國五十州及四十六國擔任鑑識專家，與六百個執法機構合作，並在各類刑事與民事案件中出庭作證逾千次，他亦參與多起重大案件調查，如甘迺迪總統遇刺案重啟調查、九一一事件鑑識工作等。

李昌鈺透過重建報告點出蘇建和案的十八項新發現，成為蘇建和等三人刑事無罪的關鍵，此案的民事訴訟纏訟至今。至於三一九槍擊案，李昌鈺率隊以透過雷射技術比對嘗試還原射擊過程，並勘驗傷口，但他說，有許多疑點無法做出結論。

我刑事局表示，李昌鈺在三一九槍擊案中，首創「移動式彈道重建」，透過彈殼結構與工具痕跡比對，協助溯源製造槍彈嫌犯；在高雄監獄挾持人質事件中，結合微物ＤＮＡ鑑定、血跡型態分析與現場重建，協助釐清案情、平息爭議。

李昌鈺去年十一月在耶魯查出腦膠質瘤，已經積水，隨即與夫人蔣霞萍返回中國大陸治療，待病情穩定後返美，而後再度復發，時好時壞，神智斷續不清，最後十多天陷入昏迷。李昌鈺子女表示，父親遺願不舉行公開追思儀式。家屬已設置線上追思留言板，警政署長張榮興及刑事警察局長邱紹洲都已留言悼念。

民事訴訟 蘇建和 甘迺迪

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