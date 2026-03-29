立法院審查國防預算 美議員訪台

英國金融時報廿七日報導，美國多位聯邦參議員預計廿八日展開訪台行程。這支跨黨派代表團由聯邦參議院外委會民主黨籍首席議員夏亨及共和黨籍參議員匡希恆領銜，成員包含共和黨籍提里斯及民主黨籍的羅森。時值立法院審查一點二五兆元的軍事特別預算條例草案，以及美國總統川普將在五月舉行川習會，跨黨派美議員訪團的到訪備受關注。

報導稱該訪團將拜會賴清德總統，並會晤國民黨。總統府發言人郭雅慧表示，目前沒有進一步說明，若訪團行程有任何確定的安排，將會適時公布。

夏亨廿七日啟程前表示，「這是我們認為我們此行很重要的原因之一，我們除了重申支持（台灣），也要（向台灣）說明為何看到台灣採取堅定的自衛行動很重要」；此行將強調台灣通過相關國防預算的重要性，有助展現台灣與美國國會議員一致致力維護「自主的未來」。

匡希恆則提到，由於賴政府相關國防預算的進展停滯，因此此行時機特別重要。

與此同時，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言接受ＴＶＢＳ專訪重申，美國對台政策及一個中國政策並未改變；「美台關係正越來越深、越來越緊密。與此同時，我們不認為這與穩定的美中關係之間存在取捨。事實上，我們認為，這兩條路線是相互強化的。」

谷立言說，非常歡迎國防特別預算的內容，全案審查中，希望所有政黨盡快達成共識，因為台灣當前面對的威脅具有高度迫切性；他不從具體金額思考太多，更看重的是具備哪些能力，能在第一島鏈沿線嚇阻衝突發生。

副總統蕭美琴昨出席二○二六台灣民防年會時表示，國際情勢有許多動盪，全世界都在想辦法強化自己的國防實力，我國更應面對當前遭遇的各式挑戰，要有積極作為，呼籲立法院能全數支持國防特別預算。

行政院長卓榮泰昨表示，國家採購先進的防衛武器，就像父母親要為小孩子買牛奶一樣；國防不能打折，希望在野黨看清國際情勢。