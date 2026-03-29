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美參議員訪台 催動國防預算

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

英國金融時報（FT）報導，美國多位聯邦參議員預計28日展開訪台行程。這支跨黨派代表團由聯邦參議院外委會民主黨籍首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）及共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）領銜，成員包含共和黨籍的提里斯及民主黨籍的羅森。

這是去年夏天以來首次有美國參議員訪台，正值立法院審查400億美元國防特別預算。這筆預算將用於支付台灣對美軍購。

此行也正值美國總統川普預計幾周後赴北京和中國大陸國家主席習近平會面。這次「川習會」使外界擔憂川普可能同意調整美方長久以來政策，削弱對台支持。

夏亨27日啟程前表示，「這是我們認為此行很重要原因之一，除了重申支持（台灣），也要（向台灣）說明為何看到台灣採取堅定自衛行動很重要」。

該代表團將拜會賴總統，也將和國民黨會面。

川普 美國 國防預算

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