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公視董監 審委促政黨協商遭拒絕

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
公視董監事人選再掀波瀾，有八名審查委員發表公開信，要求文化部應先落實跨黨派協商與多元意見徵詢，再召開公視董監事補選審查會議。本報資料照片
公視董監事人選再掀波瀾，有八名審查委員發表公開信，要求文化部應先落實跨黨派協商與多元意見徵詢，再召開公視董監事補選審查會議。本報資料照片

文化部將於四月十六日召開第八屆公視董監事補選審查會議，不過有八名審查委員前天發表公開信，要求文化部，應先與國會政黨協商候選人名單再召開。審查委員杜聖聰表示，文化部於提名程序上未落實跨黨派協商與多元意見徵詢，呼籲應延後審查、補足程序；文化部長李遠則說，此舉強人所難，恐重返黨政軍控制媒體的年代。

公視董監事選舉一波三折，去年底召開第一次審查會，由行政院提名十四位候選人，其中提名續任的七名現任公視董事全數遭否決，僅通過四名董事，加上一名員工董事共五人；本月中再補提名十位董事候選人以及一位監事候選人，名單包括前職棒選手彭政閔、奧運體操鞍馬銀牌得主李智凱等運動員。

不過吳永乾、董保城、杜聖聰、廖元豪、許良源、羅國俊、馬詠睿及潘祖蔭等八名審查委員，前天以「文化部應速與國會各政黨協商公視董事人選」為名發表公開信，呼籲應延後第二次審查會。

公開信中指出，公視董事、監察人審查委員會總共十五名審查委員，是依國會政黨席次比例推舉產生。制度精神上，公視董事、監察人候選人名單，宜廣納國會各政黨意見，再行提出；就實際運作層面，以往執政黨縱居國會多數，在提名公視董事、監察人名單時，均先與在野黨協商溝通，才正式公布候選人名單。

公開信中提到，去年底審查會，文化部事前就未徵詢多元意見，包括會議主席吳永乾在內多名委員均提議，文化部今後再提候選人名單時，應先徵詢國會及社會各界意見，以利董事會早日組成，然而第二波候選人名單，仍無徵詢國會及社會多元意見，與審議民主理念不盡相符。

審委呼籲四月中旬的第二次審查會議延後舉行，待文化部踐行公開、可檢驗、包容多元意見的提名程序後，再行召開，以符程序正義。審委也強調，提出主張並非為了杯葛，而是基於善意，希望協助文化部早日順利完成董事會改組。

杜聖聰在臉書發文表示，文化部在提名程序上未落實跨黨派協商與多元意見徵詢，不僅是程序疏漏，更是輕忽審議民主，恐影響公共媒體的獨立性與公信力。

李遠昨天在臉書發表長文回應，要求延後會議的理由是「應速與國會各政黨協商」，此理由「令人不敢置信」，公然違反公視法，質疑審委究竟是代表人民，還是服從政黨，「這是不是一種自廢武功，重返過去黨政軍控制媒體的威權時代？」

李遠強調，董監事的產生，完全沒有「依政黨協商產生」的選項，還呼籲八位評審委員準時參加已經確定的審查會議。

對於李遠高分貝回嗆，審委多表示，名單依往例，都是會先徵詢、溝通各政黨的意見，即便是文化部前部長鄭麗君時代亦然，只是要求回到過去的程序，否則在人選名單沒有達到多元意見、政黨協商等前提下，將不會出席審查會。

彭政閔 李智凱 廖元豪 李遠 文化部

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