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外交部志工感謝茶會 吳志中：體現人人都是外交官

中央社／ 台北28日電

外交部政務次長吳志中在主持「外交志工及台北賓館志工年度感謝茶會」時，感謝外交志工長年奉獻，攜手推動公眾外交，充分體現總合外交「人人都是外交官」精神。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中昨天主持感謝茶會，邀請推動相關工作的外交志工齊聚一堂，感謝他們多年來的熱心服務與無私奉獻，並頒贈外交志願服務證書，肯定志工積極協助外交部推展業務。

吳志中致詞表示，外交志工長期以熱情與專業協助外交部推展各項業務，不僅展現公民社會參與公共事務的力量，也充分體現總合外交「人人都是外交官」的精神，未來外交部將持續與志工攜手合作，深化公眾外交工作，盼鼓勵更多民眾投身外交部志願服務行列，讓更多民眾了解並參與台灣外交工作。

外交部說明，為落實全民外交理念並善用社會人力資源參與外交事務，2002年5月起招募外交志工，協助辦理資料登錄、櫃台諮詢引導及活動協辦等行政庶務工作。作為外交儀典重要場所的台北賓館自2006年6月起於例假日對外開放，每次開放均委請近40位志工提供導覽及相關服務，廣受民眾歡迎，也成為外交部推動公眾外交的重要平台。

外交部 吳志中

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