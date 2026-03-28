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金融時報：美參議員將訪台 敦促通過國防特別預算

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

「金融時報」報導，美國多位參議員預計28日展開訪台行程，在中國軍事壓力升高之際展現對台灣的支持，期間將敦促立法院通過國防特別預算。

「金融時報」（Financial Times）報導，美國聯邦參議院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨（JeanneShaheen）和共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）將率領這個跨黨派代表團，成員包括共和黨的提里斯（Thom Tillis）及民主黨的羅森（Jacky Rosen）。

報導說，這是自去年夏天以來首度有美國參議員訪台，正值總統賴清德與民主進步黨力圖說服在野的中國國民黨籍立委通過至關重要的400億美元國防特別預算。這項立法將用於支應台灣計劃向美國國防企業採購武器費用，以助強化安全，因應中國軍方日益強勢的行徑。

此行也適逢美國總統川普預計在數週後前往北京與中國國家主席習近平會談。「川習會」引發外界憂慮，擔心川普可能同意調整政策，削弱華府對台支持。

夏亨27日離開華府前告訴金融時報：「這是我們認為國會議員此行非常重要的原因之一，我們不僅要重申支持，也要說明為何看到台灣採取堅定自我防衛行動很重要。」

據報導，這些參議員除了拜會賴總統，也將與國民黨成員會面。夏亨表示，這次訪團將強調通過國防預算案的重要性，有助展現「台灣和（美國）國會議員同樣致力於維護自主的未來」。

匡希恆告訴金融時報，此行時機尤其重要，因為國防預算案進展停滯。匡希恆說：「台灣審議…賴政府的預算案至關重要。即便我們此行只是強調這件事的重要性，也已足以成為出訪的重要理由。」

報導說，近月來美國國會議員對台灣尚未通過預算表達失望，包括一些最支持台灣的議員。華府部分支持者擔心，若台灣無法通過自我防衛所需的法案，川普可能會降低協助意願。夏亨也說：「我擔心他（川普）是否會致力於強化美國對台支持，同時不削弱台灣主權。」

儘管華府有人揣測美方可能接受中國要求，在表述上改為「反對台灣獨立」，川普政府一再強調美國對台政策並無改變。

川普 美國

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