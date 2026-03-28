快訊

日圓貶破160「甜到出汁」 換10萬日圓現省2,070元、多吃10碗拉麵

剛認識害羞又安靜？「3星座」熟了秒變人來瘋 完全認不出來

高鐵臨停區英文翻譯紅了！網笑喊「長知識」 原來背後有故事

聽新聞
0:00 / 0:00

718億新興計畫預算政院遲遲不動 林沛祥：當初聲淚俱下 是在演戲？

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北即時報導
立院日前通過公決案，決議TPASS等718億新興預算可優先動支。圖／聯合報系資料照片
立院日前通過公決案，決議TPASS等718億新興預算可優先動支。圖／聯合報系資料照片

行政院遲遲不推動718億新興計畫預算，國民黨立委評估，這樣的操作，對執政黨選舉當然會有負面影響，因為人民看得很清楚，一個政府如果只顧鬥爭不顧民生，嘴巴說急、手腳卻慢，最後只會讓人覺得是在用謊言治國；民進黨立委則反批，追根究底，不審預算的是藍白立委，任何負面影響理當藍白承擔。

立法院會日前通過在野黨所提出的「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，針對少子化生育補助、TPASS、治水防洪等38項新興計畫，金額約718億元，立法院同意行政院先行動支，但政院以未經過三讀程序，有高度不確定性，會讓公務員執行時很為難為由，認為此例不宜開。

國民黨立委林沛祥表示，行政院過去一再強調新興計畫會斷炊、會影響民生，講得聲淚俱下，結果立法院已經放行預算了，現在反而是政院自己不動。請問當初是喊真的，還是在演戲？如果是演戲，那就是拿人民的焦慮當劇本；如果是真的，現在按兵不動，又是在拖什麼？

林沛祥說，令人擔心的是，這樣的手法幾乎是在重演過去大罷免時的惡劣行徑，先放大危機、製造恐慌，再把責任往外推，最後把政治操作包裝成正義行動。這種套路，短期也許有聲量，長期卻只會消耗人民的信任。

國民黨立委王鴻薇表示，718億新興計畫預算通過，但又不執行，擋預算的是行政院。她說明，TPASS還在執行，由縣市政府墊款，政院現在賴皮中；育兒津貼的部分若不執行，帳應記在行政院的頭上。

王鴻薇指出，汛期將至，行政院當時針對治水預算稱有多重要，預算給了，政院卻不肯用，如果今年不幸有水災、風災，責任就要由行政院負責。若突然出現天災，別再怪沒給預算，迴力鏢會打到行政院自己。為了朝野對抗，民進黨每次都要把事情做絕，之後如果髮夾彎或有迴力鏢的情況，根本沒有迴旋餘地。

民進黨立委鍾佳濱表示，這718億元若先動支，未來立法院審預算後僅剩700億元，那18億誰來找呢？總預算已經拖太多，沒有當年度總預算案拖到今年3月還沒審的。未來審預算時只要刪減任何一毛錢，就找不回來，誠懇呼籲藍白保證，只要同意先行動支的，未來審議時就不予減列，才不會自打耳光。

鍾佳濱 林沛祥 王鴻薇

延伸閱讀

【重磅快評】將軍的眼淚？還是鱷魚的眼淚？

藍白提案促動支718億新興計畫預算 逕付二讀交付協商

聯合報社論／卓榮泰談合法性，如同詐團宣導反詐騙

政院：收到718億新興計畫動支案函文　但此例不宜開

相關新聞

718億新興計畫預算政院遲遲不動 林沛祥：當初聲淚俱下 是在演戲？

行政院遲遲不推動718億新興計畫預算，國民黨立委評估，這樣的操作，對執政黨選舉當然會有負面影響，因為人民看得很清楚，一個政府如果只顧鬥爭不顧民生，嘴巴說急、手腳卻慢，最後只會讓人覺得是在用謊言治國；民進黨立委則反批，追根究底，不審預算的是藍白立委，任何負面影響理當藍白承擔。

出席眷村子弟大會 韓國瑜勉恪守忠孝節義愛中華民國

立法院長韓國瑜今日出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」，他致詞表示，眷村子弟恪守「忠、孝、節、義」，對中華民國盡忠，熱愛台灣。韓國瑜說，時代混亂，思想分歧，兩岸緊張，世界不平，但台灣永遠有一批眷村子弟，在崗位上默默固守，認真工作打拚。

近一世紀民法特留分可望刪除 立院司委會下周拚出委

兄弟姊妹特留分是否刪除社會關注，立法院司法法制委員會下周排審「民法第1223條條文修正草案」，朝野對於刪除兄弟姊妹特留分有共識。排審的國民黨籍召委翁曉玲說，希望下周經過詢答後，能直接進入條文審查，其實內容也就一條，朝野有共識的話修正草案就能出委員會。

蕭美琴：捍衛民主與自由是全社會的工作 呼籲全民一同強化國家韌性

副總統蕭美琴上午出席黑熊學院、烏克蘭自由民主聯盟共同舉辦的「2026台灣民防年會」開幕典禮，她在致詞時表示，我們需要建構自己的實力，來保護台灣這塊自由民主之地，烏克蘭的經驗也提醒著我們，這不只是國家和軍隊的工作，這更是全社會的工作，呼籲政府與民間持續協作，強化國家整體韌性。

邱毅指金小刀是為美國佬服務 蕭旭岑：事件快平息一起向前走較重要

國民黨副主席蕭旭岑陷入財政紀律風暴，目前由馬英九基金會成立三人小組調查中，不少藍營人士替他抱屈，前立委邱毅甚至認為是黨內親美路線與親中路線的齟齬，蕭旭岑今早在高雄表示，很多人都有各自不同的看法，我覺得我們就是還是讓事件趕快平息，大家一起向前走，這樣比較重要。

挑戰民進黨「神主牌」 賴清德談重啟核電所為何來

賴清德總統日前公開表示，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件。此說法一出，不只在野黨質疑民進黨「非核家園」政策大轉彎、推翻民進黨反核「神主牌」，就連綠營內部也有不少批評聲浪。賴總統冒著巨大政治風險選在此時談論重啟核電議題，除了現實因素，當然也有其政治考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。