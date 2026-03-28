出席眷村子弟大會 韓國瑜勉恪守忠孝節義愛中華民國

立法院長韓國瑜今日出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」，他致詞表示，眷村子弟恪守「忠、孝、節、義」，對中華民國盡忠，熱愛台灣。韓國瑜說，時代混亂，思想分歧，兩岸緊張，世界不平，但台灣永遠有一批眷村子弟，在崗位上默默固守，認真工作打拚。

韓國瑜出身中正新村，1963年因葛樂禮颱風肆虐，舉家搬遷至中和鄉（今中和區）壽德新村。韓國瑜為眷村子弟，今出席「全球眷村子弟春季聯歡大會」。

韓國瑜說，眷村生活經驗點滴在心頭。可以說是一生之中最好的回憶，最讓人難忘，不管人在天涯海角、在任何崗位，午夜夢回，回到眷村，內心都是溫暖，「那是孕育我們的土地，孕育我們成長的地方」。眷村子弟據他自身經驗跟多年觀察，可以4個字來形容眷村文化，就叫「忠、孝、節、義」。這是儒家最核心的精神。

韓國瑜說明，「忠」指的是眷村子弟一定對中華民國盡忠，完全效忠；「孝」指的是眷村子弟對父母親、祖父母的孝順發自內心，從小根深蒂固孝道思想；「節」指的是節操與守節，對親愛的伴侶以及至親的親人充滿了情感；「義」指的是只要符合道德的規範，眷村子弟對朋友、同學之間永遠是仗義。

韓國瑜說，眷村人一定要謹守忠、孝、節、義。對中華民國盡忠，對台灣這塊土地充滿了熱愛，繼續發揚孝道的文化，對長輩一定要秉持孝心。對自己的操守與至愛的人守節，要遵守一切的規範。對於所有交往的好朋友，一樣熱情相交，能幫忙就盡量幫忙。

韓國瑜說，時代非常混亂，大家思想也開始分歧，兩岸非常緊張，整個世界不太平，但相信台灣永遠有一批眷村子弟，在崗位上默默固守，認真工作打拚，希望人家能夠看得起眷村文化，且一心一意地努力往前衝。他總結，一起努力維護眷村的文化，忠、孝、節、義。