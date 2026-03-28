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近一世紀民法特留分可望刪除 立院司委會下周拚出委

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
遺產特留分議題引起討論。圖／聯合報系資料照片
遺產特留分議題引起討論。圖／聯合報系資料照片

兄弟姊妹特留分是否刪除社會關注，立法院司法法制委員會下周排審「民法第1223條條文修正草案」，朝野對於刪除兄弟姊妹特留分有共識。排審的國民黨籍召委翁曉玲說，希望下周經過詢答後，能直接進入條文審查，其實內容也就一條，朝野有共識的話修正草案就能出委員會。

民法現行規定，配偶與兄弟姊妹應繼分各為2分之1，兄弟姊妹特留分為應繼分3分之1。隨社會變遷，成年手足多已經濟獨立，單身者比率增加，卻僅因血緣而獲得財產分配權，引發爭端。比如前立委羅淑蕾擁數億資產卻捲入兄弟爭產官司等事件層出不窮。

法務部曾於2016年提出修法，降低特留分比率，但當時各界對於代位繼承、降低特留分比率、兄弟姊妹之法定繼承人地位及其特留分，都有不同意見，最後未完成修法。法務部長鄭銘謙長3月中備詢指，法務部兄弟姊妹特留分修正版本盼今年提出給立法院，或報行政院、送出法務部，盡快審查。

國民黨立委吳宗憲說，他提案刪除兄弟姊妹特留分，是因「手足特留分」早在1930年制定，早就跟不上現代家庭真實樣貌。民法現行規定的手足特留分，就算生前立遺囑，把財產留給真正照顧、陪伴的人，關係疏遠的兄弟姊妹仍可依法主張特留分，

吳宗憲也說，修法目的並非剝奪兄弟姊妹繼承權，沒有立遺囑情形下，兄弟姊妹依然是第三順位的法定繼承人，本次修法重點在於有遺囑時，就應該回歸「遺囑自由」。自己的財產本來就該自己決定留給誰，法律不該讓遺願變成遺憾。

翁曉玲指出，希望下周經過詢答後，能直接進入條文審查，其實內容也就一條，朝野有共識的話，盼修正草案出委員會。至於法務部修正草案，翁認為他們提案修法要經過很冗長程序，但法務部已做過專案報告，基本上也是支持刪除兄弟姐妹特留分，立法院可以加快修法速度，法務部後續提案，到時再合併加入討論。

法務部 特留分

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